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الكرملين: لم نتوقع تحقيق تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا- عاجل
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ترامب: الأسلحة الأمريكية المنقولة لأوروبا ستذهب إلى أوكرانيا وسيدفع الاتحاد الأوروبي تكلفتها
ترامب: الأسلحة الأمريكية المنقولة لأوروبا ستذهب إلى أوكرانيا وسيدفع الاتحاد الأوروبي تكلفتها
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن معظم الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى أوروبا ستذهب إلى أوكرانيا، وسيدفع الاتحاد الأوروبي كامل تكلفتها، مشددا... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T08:06+0000
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وأشار ترامب إلى أن واشنطن أبرمت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تغطي بموجبها كامل تكلفة جميع المعدات العسكرية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيستلم الأسلحة ثم يوزّعها، وسيخصّص معظمها لأوكرانيا.وقال ترامب خلال مؤتمر في واشنطن مخصّص لتطوير الذكاء الاصطناعي: "لكنهم (الأوروبيون) سينفقون هذه الأموال في الولايات المتحدة على شركاتنا الدفاعية. وسنرسل لهم الأسلحة، وسيوزّعون المعدات التي نرسلها إليهم. بصراحة، كان ينبغي أن يحدث هذا قبل ثلاث سنوات".وفي 14 يوليو/تموز، وعد ترامب بتزويد كييف بأسلحة ومعدات جديدة، بما في ذلك أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي. ولم يحدّد الرئيس الأمريكي العدد الدقيق للأنظمة التي يخطّط لنقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي سيعوّض الولايات المتحدة عن تكلفتها.وتعليقا على ذلك، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الدول الأوروبية إلى "فتح جيوبها" وجمع الأموال بسرعة لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا.بدورها، أعلنت أوروبا استعدادها لإنفاق مبالغ طائلة على شراء الأسلحة بهدف استمرار الحرب، إلا أن هناك خلافات حول الجهة التي ستدفع. إذ رفضت فرنسا، وجمهورية التشيك، وإيطاليا، والمجر بالفعل المشاركة في عمليات الشراء.البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانياالكرملين: الموقف السائد في أوروبا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا خطير
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, أخبار الاتحاد الأوروبي

ترامب: الأسلحة الأمريكية المنقولة لأوروبا ستذهب إلى أوكرانيا وسيدفع الاتحاد الأوروبي تكلفتها

08:06 GMT 24.07.2025
© Photo / AP/ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Photo / AP/
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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن معظم الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى أوروبا ستذهب إلى أوكرانيا، وسيدفع الاتحاد الأوروبي كامل تكلفتها، مشددا على أن هذه الشروط كان ينبغي أن تكون موجودة قبل ثلاث سنوات.
وأشار ترامب إلى أن واشنطن أبرمت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تغطي بموجبها كامل تكلفة جميع المعدات العسكرية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيستلم الأسلحة ثم يوزّعها، وسيخصّص معظمها لأوكرانيا.
وقال ترامب خلال مؤتمر في واشنطن مخصّص لتطوير الذكاء الاصطناعي: "لكنهم (الأوروبيون) سينفقون هذه الأموال في الولايات المتحدة على شركاتنا الدفاعية. وسنرسل لهم الأسلحة، وسيوزّعون المعدات التي نرسلها إليهم. بصراحة، كان ينبغي أن يحدث هذا قبل ثلاث سنوات".
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وفي الأسبوع الماضي، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على إرسال أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا، على أن تتحمل أوروبا تكاليفها. وستشمل الشحنات المستقبلية بطاريات "باتريوت"، وليس الصواريخ فقط.
وفي 14 يوليو/تموز، وعد ترامب بتزويد كييف بأسلحة ومعدات جديدة، بما في ذلك أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي. ولم يحدّد الرئيس الأمريكي العدد الدقيق للأنظمة التي يخطّط لنقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي سيعوّض الولايات المتحدة عن تكلفتها.
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وتعليقا على ذلك، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الدول الأوروبية إلى "فتح جيوبها" وجمع الأموال بسرعة لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا.
بدورها، أعلنت أوروبا استعدادها لإنفاق مبالغ طائلة على شراء الأسلحة بهدف استمرار الحرب، إلا أن هناك خلافات حول الجهة التي ستدفع. إذ رفضت فرنسا، وجمهورية التشيك، وإيطاليا، والمجر بالفعل المشاركة في عمليات الشراء.
البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا
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