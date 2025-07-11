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القوات الروسية تحرر بلدة زيليونايا دولينا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250711/ترامب-الناتو-سيدفع-ثمن-الأسلحة-الأمريكية-التي-سترسل-إلى-أوكرانيا-1102575308.html
ترامب: الناتو سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سترسل إلى أوكرانيا
ترامب: الناتو سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سترسل إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية، التي سيزود الحلف بها أوكرانيا، لاحقًا. 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T01:25+0000
2025-07-11T04:54+0000
ترامب
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال ترامب في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "سنرسل أسلحة إلى حلف شمال الأطلسي، ثم سيقدم الناتو تلك الأسلحة (لأوكرانيا)، والناتو يدفع ثمنها".ومساء أمس الخميس، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز": "سيرسل الرئيس دونالد ترامب، أسلحة إلى كييف، لأول مرة منذ عودته إلى منصبه، مستخدمًا صلاحيات رئاسية استخدمها سلفه كثيرًا. وتشير هذه الخطوة إلى اهتمام جديد من جانب الرئيس بالدفاع عن أوكرانيا".وأضاف المصدران أن الحزمة قد تشمل صواريخ باتريوت الدفاعية وصواريخ هجومية متوسطة المدى، لكن لم يُتخذ قرار بعد بشأن ما ستشمله هذه المساعدات تحديدًا.كانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد كتبت، في الأول من تموز/يوليو الجاري، عن تعليق إمدادات الذخيرة وبعض الصواريخ المضادة للطائرات من الولايات المتحدة إلى نظام كييف في ظل نفاد المخزونات الأمريكية.وفي الثاني من يوليو/تموز، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، تعليق الإمدادات في حديث لشبكة "إن بي سي"، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ "لإعطاء الأولوية لمصالح الولايات المتحدة".وفي هذا الصدد، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه كلما قلت كمية الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، كلما اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة.وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشكل مباشر في الصراع، و"لعب بالنار".وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار"، من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إلى أن ضخ أسلحة لأوكرانيا من الغرب، لا يساهم في إحراز تقدم في المحادثات الروسية – الأوكرانية؛ وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20250710/وكالة-ترامب-يخطط-لتقديم-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-300-مليون-دولار-1102573813.html
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ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

ترامب: الناتو سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سترسل إلى أوكرانيا

01:25 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 04:54 GMT 11.07.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية، التي سيزود الحلف بها أوكرانيا، لاحقًا.
وقال ترامب في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "سنرسل أسلحة إلى حلف شمال الأطلسي، ثم سيقدم الناتو تلك الأسلحة (لأوكرانيا)، والناتو يدفع ثمنها".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: ترامب يخطط لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
أمس, 21:35 GMT
ومساء أمس الخميس، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز": "سيرسل الرئيس دونالد ترامب، أسلحة إلى كييف، لأول مرة منذ عودته إلى منصبه، مستخدمًا صلاحيات رئاسية استخدمها سلفه كثيرًا. وتشير هذه الخطوة إلى اهتمام جديد من جانب الرئيس بالدفاع عن أوكرانيا".
وأضاف المصدران أن الحزمة قد تشمل صواريخ باتريوت الدفاعية وصواريخ هجومية متوسطة المدى، لكن لم يُتخذ قرار بعد بشأن ما ستشمله هذه المساعدات تحديدًا.
كانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد كتبت، في الأول من تموز/يوليو الجاري، عن تعليق إمدادات الذخيرة وبعض الصواريخ المضادة للطائرات من الولايات المتحدة إلى نظام كييف في ظل نفاد المخزونات الأمريكية.
وفي الثاني من يوليو/تموز، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، تعليق الإمدادات في حديث لشبكة "إن بي سي"، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ "لإعطاء الأولوية لمصالح الولايات المتحدة".
وفي هذا الصدد، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه كلما قلت كمية الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، كلما اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشكل مباشر في الصراع، و"لعب بالنار".
وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار"، من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إلى أن ضخ أسلحة لأوكرانيا من الغرب، لا يساهم في إحراز تقدم في المحادثات الروسية – الأوكرانية؛ وسيكون له تأثير سلبي.
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