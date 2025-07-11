https://sarabic.ae/20250711/ترامب-الناتو-سيدفع-ثمن-الأسلحة-الأمريكية-التي-سترسل-إلى-أوكرانيا-1102575308.html

ترامب: الناتو سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سترسل إلى أوكرانيا

ترامب: الناتو سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سترسل إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية، التي سيزود الحلف بها أوكرانيا، لاحقًا. 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T01:25+0000

2025-07-11T01:25+0000

2025-07-11T04:54+0000

ترامب

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال ترامب في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "سنرسل أسلحة إلى حلف شمال الأطلسي، ثم سيقدم الناتو تلك الأسلحة (لأوكرانيا)، والناتو يدفع ثمنها".ومساء أمس الخميس، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز": "سيرسل الرئيس دونالد ترامب، أسلحة إلى كييف، لأول مرة منذ عودته إلى منصبه، مستخدمًا صلاحيات رئاسية استخدمها سلفه كثيرًا. وتشير هذه الخطوة إلى اهتمام جديد من جانب الرئيس بالدفاع عن أوكرانيا".وأضاف المصدران أن الحزمة قد تشمل صواريخ باتريوت الدفاعية وصواريخ هجومية متوسطة المدى، لكن لم يُتخذ قرار بعد بشأن ما ستشمله هذه المساعدات تحديدًا.كانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية قد كتبت، في الأول من تموز/يوليو الجاري، عن تعليق إمدادات الذخيرة وبعض الصواريخ المضادة للطائرات من الولايات المتحدة إلى نظام كييف في ظل نفاد المخزونات الأمريكية.وفي الثاني من يوليو/تموز، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، تعليق الإمدادات في حديث لشبكة "إن بي سي"، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ "لإعطاء الأولوية لمصالح الولايات المتحدة".وفي هذا الصدد، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه كلما قلت كمية الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، كلما اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة.وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشكل مباشر في الصراع، و"لعب بالنار".وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار"، من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إلى أن ضخ أسلحة لأوكرانيا من الغرب، لا يساهم في إحراز تقدم في المحادثات الروسية – الأوكرانية؛ وسيكون له تأثير سلبي.

https://sarabic.ae/20250710/وكالة-ترامب-يخطط-لتقديم-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-300-مليون-دولار-1102573813.html

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