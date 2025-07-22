https://sarabic.ae/20250722/-لافروف-ووزيرة-خارجية-موزمبيق-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-مباحثات-في-موسكو-يدقق-ولا-ينشر-1102905251.html

لافروف: أوروبا أصيبت بالجنون وأصبحت جزءا من "الوقاحة الدولية" تجاه روسيا

لافروف: أوروبا أصيبت بالجنون وأصبحت جزءا من "الوقاحة الدولية" تجاه روسيا

سبوتنيك عربي

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا عقب مباحثات مع نظيرته وزيرة خارجية موزمبيق، ماريا مانويلا دوس سانتوس لوكاس، في موسكو، أكد... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T11:07+0000

2025-07-22T11:07+0000

2025-07-22T12:18+0000

روسيا

أفريقيا

سيرغي لافروف

موسكو

مؤتمر

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_e10bdbd602d52d2d757daa17222763bf.jpg

وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزيرة خارجية موزمبيق، ماريا لوكاس: "إن تحريض نظام كييف المستمر على مواصلة الاستفزازات والأعمال الإرهابية ضد الأهداف المدنية ومواطني روسيا الاتحادية المسالمين... هذه الأعمال لا تتوقف. وبالطبع، ستقابل بردّ حاسم. ستحقق روسيا جميع الأهداف التي يسعى نظام كييف إلى عرقلة الاتحاد الأوروبي بها".وأشار لافروف إلى أن أوروبا قد جنّت وأصبحت جزءًا من "الوقاحة الدولية" تجاه روسيا، وأردف قائلا: "لقد جنّت أوروبا، لا أجد كلمة أخرى، إنهم الآن جزء من الوقاحة الدولية تجاه روسيا الاتحادية، فهم يحرّضون شعوبهم بكل الطرق، ويغرسون في نفوسهم روح دعاية "غوبلز" القائلة بأن روسيا عدو أبدي، وتهديد وجودي، وأنها على وشك مهاجمة أوروبا، لذلك علينا أن ننسى المشاكل الاجتماعية، والإخفاقات الاقتصادية، وننسى عملية تراجع التصنيع التي تشهدها ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وأن نكرّس كل جهودنا، وكل مواردنا، وكل ضرائبنا حصريًا لعسكرة أوروبا". وأعرب لافروف عن أمله ألا يغيب عن أوروبا النهج العقلاني الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما استعدادها للحوار.وأوضح: "أي اعتداءات نهدّد بها الآن... على سبيل المثال، تصريح وزير الدفاع الألماني بأننا "مستعدون لقتل الجنود الروس"، وتصريحات قادة "الناتو" بأنهم على وشك سحق مقاطعة كالينينغراد استباقيا. هذا، على الأرجح، لأي شخص عادي، أؤكد أي شخص عادي، يرسل إشارة مقلقة للغاية بشأن الخطط التي تحضّر في بروكسل وبرلين، وحتى في باريس ولندن".وتابع لافروف: "أنا واثق من أن الحوار على أعلى مستوى سيستمر بما يخدم تطوير علاقاتنا. كما أن هيئاتنا التشريعية تتفاعل بشكل وثيق. هناك اتفاقية تعاون بين مجلس الاتحاد ومجلس نواب جمهورية موزمبيق. وقد أنشأنا نحن وموزمبيق مجموعات صداقة برلمانية. وأودّ أن أسلط الضوء على أحد مجالات التعاون، وهو العلاقات بين الأحزاب".وأضاف لافروف أن روسيا مستعدة للنظر في جميع طلبات موزمبيق المتعلقة بتعزيز قدراتها الدفاعية. وأكد لافروف أن موسكو ستساعد في تهيئة الظروف لتسوية النزاعات في القارة الأفريقية. وأشار إلى أنه من المقرر عقد المؤتمر الوزاري الثاني بين روسيا وأفريقيا هذا العام في مصر، وأوضح: "لقد أولينا اهتمامًا كبيرًا للتحضير للمنتدى الوزاري الثاني (روسيا وأفريقيا)، المقرر عقده خريف هذا العام في مصر".بدورها، أعلنت وزيرة خارجية موزمبيق ماريا لوكاس، أن رئيس موزمبيق دانيال تشابو، يعتزم زيارة روسيا. وأضافت عقب محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "يعتزم الرئيس الجديد، دانيال تشابو، الذي تولى السلطة، في 15 يناير/كانون الثاني، زيارة روسيا أيضًا".وعقب الاجتماع دعت وزيرة خارجية موزمبيق، ماريا لوكاس، نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة البلاد.زعيم الأغلبية الجمهورية: مجلس الشيوخ الأمريكي سيقر مشروع قانون العقوبات ضد روسيالافروف يشكر كيم جونغ أون على مشاركة جيش كوريا الديمقراطية الشعبية في تحرير مقاطعة كورسك الروسية

https://sarabic.ae/20250722/الرئاسة-التركية-المفاوضات-المحتملة-بين-موسكو-وكييف-في-إسطنبول-قد-تسفر-عن-وقف-إطلاق-النار-1102899334.html

https://sarabic.ae/20250722/الكرملين-لا-مؤشرات-لحدوث-اختراق-سياسي--في-الجولة-الجديدة-من-المفاوضات-مع-كييف-1102904762.html

https://sarabic.ae/20250715/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-بكين--عاجل--1102696676.html

https://sarabic.ae/20240221/ما-هي-أفقر-دولة-في-العالم-1086270627.html

https://sarabic.ae/20250713/لافروف-يصل-إلى-الصين-للمشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-شنغهاي-للتعاون---1102647273.html

أفريقيا

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

لافروف ووزيرة خارجية موزمبيق يعقدان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثات في موسكو سبوتنيك عربي لافروف ووزيرة خارجية موزمبيق يعقدان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثات في موسكو 2025-07-22T11:07+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أفريقيا, سيرغي لافروف, موسكو, مؤتمر, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن