https://sarabic.ae/20250722/الرئاسة-التركية-المفاوضات-المحتملة-بين-موسكو-وكييف-في-إسطنبول-قد-تسفر-عن-وقف-إطلاق-النار-1102899334.html

الرئاسة التركية: المفاوضات المحتملة بين موسكو وكييف في إسطنبول قد تسفر عن وقف إطلاق النار

الرئاسة التركية: المفاوضات المحتملة بين موسكو وكييف في إسطنبول قد تسفر عن وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أفادت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، بأن أنقرة تتوقع أن تسهم المفاوضات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في وقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T08:12+0000

2025-07-22T08:12+0000

2025-07-22T08:12+0000

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وقال ممثل عن الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك": "أود أن أذكركم بتصريح السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) بأنه لن يكون هناك طرف خاسر في عملية السلام. ما الذي نعوّل عليه؟ وقف إطلاق النار والسلام في المنطقة. أعتقد أن العالم أجمع ينتظر ذلك".وصرّح أحد منظمي المفاوضات لوكالة "سبوتنيك"، سابقًا، بأن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد، يومي 24 و25 يوليو/ تموز. ومن المقرر عقد الجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في قصر سيراغان في إسطنبول، وسيتم تنظيم مجمع إعلامي للصحفيين.بدوره، صرّح فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، اقترح أن تعقد روسيا جولة أخرى من المفاوضات الأسبوع المقبل.وسبق أن عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عقدتا في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانياالكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة

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