https://sarabic.ae/20250721/دبلوماسي-تركي-لـسبوتنيك-نحن-على-دراية-بموقف-الأطراف-بشأن-ضرورة-وجود-ديناميكية-في-مفاوضات-أوكرانيا-1102859199.html

دبلوماسي تركي لـ"سبوتنيك": نحن على دراية بموقف الأطراف بشأن ضرورة وجود ديناميكية في مفاوضات أوكرانيا

دبلوماسي تركي لـ"سبوتنيك": نحن على دراية بموقف الأطراف بشأن ضرورة وجود ديناميكية في مفاوضات أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة على دراية ببيان الأطراف بشأن ضرورة وجود ديناميكية في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى وقف... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T04:25+0000

2025-07-21T04:25+0000

2025-07-21T06:14+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موقف أنقرة من التصريحات الأخيرة الصادرة عن موسكو وكييف: "نعم، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".وأضاف: "نتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقدم في عملية التفاوض وإلى وقف إطلاق النار".وأمس الأحد، أكد مصدر في فريق التفاوض الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل.وأشار مصدر في المجموعة التفاوضية لوكالة "سبوتنيك" إلى صحة المعلومات المتعلقة باقتراح المحادثات، موضحا استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا، وأنها تأمل في تحديد موعد قريبا مع كييف.يأتي ذلك عقب تصريح فلاديمير زيلينسكي، بأن وزير الأمن القومي رستم عمروف، اقترح عقد لقاء مع روسيا.وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف.بالإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع، وفي الوقت ذاته، لم يُحدد موعد الجولة الثالثة بعد، على الرغم من إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى الضغط على أوكرانيا من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات مع روسيا.

https://sarabic.ae/20250719/مصدر-في-وفد-التفاوض-الروسي-لـسبوتنيك-أوكرانيا-تقترح-عقد-جولة-جديدة-من-المفاوضات-الأسبوع-المقبل-1102829710.html

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