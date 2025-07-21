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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250721/دبلوماسي-تركي-لـسبوتنيك-نحن-على-دراية-بموقف-الأطراف-بشأن-ضرورة-وجود-ديناميكية-في-مفاوضات-أوكرانيا-1102859199.html
دبلوماسي تركي لـ"سبوتنيك": نحن على دراية بموقف الأطراف بشأن ضرورة وجود ديناميكية في مفاوضات أوكرانيا
دبلوماسي تركي لـ"سبوتنيك": نحن على دراية بموقف الأطراف بشأن ضرورة وجود ديناميكية في مفاوضات أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة على دراية ببيان الأطراف بشأن ضرورة وجود ديناميكية في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى وقف... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T04:25+0000
2025-07-21T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار تركيا اليوم
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أخبار أوكرانيا
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موقف أنقرة من التصريحات الأخيرة الصادرة عن موسكو وكييف: "نعم، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".وأضاف: "نتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقدم في عملية التفاوض وإلى وقف إطلاق النار".وأمس الأحد، أكد مصدر في فريق التفاوض الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل.وأشار مصدر في المجموعة التفاوضية لوكالة "سبوتنيك" إلى صحة المعلومات المتعلقة باقتراح المحادثات، موضحا استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا، وأنها تأمل في تحديد موعد قريبا مع كييف.يأتي ذلك عقب تصريح فلاديمير زيلينسكي، بأن وزير الأمن القومي رستم عمروف، اقترح عقد لقاء مع روسيا.وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف.بالإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع، وفي الوقت ذاته، لم يُحدد موعد الجولة الثالثة بعد، على الرغم من إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى الضغط على أوكرانيا من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات مع روسيا.
https://sarabic.ae/20250719/مصدر-في-وفد-التفاوض-الروسي-لـسبوتنيك-أوكرانيا-تقترح-عقد-جولة-جديدة-من-المفاوضات-الأسبوع-المقبل-1102829710.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, الأخبار, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا, الأخبار, أخبار أوكرانيا

دبلوماسي تركي لـ"سبوتنيك": نحن على دراية بموقف الأطراف بشأن ضرورة وجود ديناميكية في مفاوضات أوكرانيا

04:25 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 06:14 GMT 21.07.2025)
© Photo / Turkish Foreign Ministryانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Photo / Turkish Foreign Ministry
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أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاثنين، بأن أنقرة على دراية ببيان الأطراف بشأن ضرورة وجود ديناميكية في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موقف أنقرة من التصريحات الأخيرة الصادرة عن موسكو وكييف: "نعم، لقد اطلعنا على هذه التصريحات".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر في وفد التفاوض الروسي لـ"سبوتنيك": أوكرانيا تقترح عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل
19 يوليو, 19:07 GMT
وأضاف: "نتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقدم في عملية التفاوض وإلى وقف إطلاق النار".
وأمس الأحد، أكد مصدر في فريق التفاوض الروسي لوكالة "سبوتنيك"، أن أوكرانيا اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل.
وأشار مصدر في المجموعة التفاوضية لوكالة "سبوتنيك" إلى صحة المعلومات المتعلقة باقتراح المحادثات، موضحا استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا، وأنها تأمل في تحديد موعد قريبا مع كييف.
يأتي ذلك عقب تصريح فلاديمير زيلينسكي، بأن وزير الأمن القومي رستم عمروف، اقترح عقد لقاء مع روسيا.
وعقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف.
بالإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع، وفي الوقت ذاته، لم يُحدد موعد الجولة الثالثة بعد، على الرغم من إعلان تركيا وروسيا مرارًا استعدادهما لعقدها.
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الكرملين يدعو جميع الأطراف إلى الضغط على أوكرانيا من أجل عقد جولة جديدة من المحادثات مع روسيا.
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