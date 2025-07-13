https://sarabic.ae/20250713/لافروف-يصل-إلى-الصين-للمشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-منظمة-شنغهاي-للتعاون---1102647273.html
لافروف يصل إلى الصين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون"
لافروف يصل إلى الصين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون"
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد إلى الصين، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون" . 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T09:57+0000
2025-07-13T09:57+0000
2025-07-13T09:57+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
منظمة شنغهاي للتعاون
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وحطت طائرة لافروف في الصين، قادمة من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيث عقد اجتماعات عدة في وونسان، مع زعيم البلاد كيم جونغ أون، ووزيرة خارجيته تشوي سون هي.وكان لافروف، قد زار العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة "آسيان" وقمة شرق آسيا.الدول الشريكة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" هي أرمينيا، أذربيجان، البحرين، مصر، كمبوديا، قطر، الكويت، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، تركيا، وسريلانكا. أما الدولتان المراقبتان فهما أفغانستان ومنغوليا.الأهداف الرئيسية لمنظمة "شنغهاي للتعاون":
https://sarabic.ae/20250713/لافروف-يشكر-كيم-جونغ-أون-على-مشاركة-جيش-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-في-تحرير-مقاطعة-كورسك---عاجل--1102639759.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, منظمة شنغهاي للتعاون
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف, منظمة شنغهاي للتعاون
لافروف يصل إلى الصين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون"
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد إلى الصين، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون" .
وحطت طائرة لافروف في الصين، قادمة من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيث عقد اجتماعات عدة
في وونسان، مع زعيم البلاد كيم جونغ أون، ووزيرة خارجيته تشوي سون هي.
وكان لافروف، قد زار العاصمة الماليزية كوالالمبور
، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة "آسيان" وقمة شرق آسيا.
وتأسست منظمة "شنغهاي للتعاون" عام 2001، على يد قادة روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وانضمت إليها لاحقًا الهند وإيران وباكستان وبيلاروسيا.
الدول الشريكة لمنظمة "شنغهاي للتعاون"
هي أرمينيا، أذربيجان، البحرين، مصر، كمبوديا، قطر، الكويت، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، تركيا، وسريلانكا. أما الدولتان المراقبتان فهما أفغانستان ومنغوليا.
الأهداف الرئيسية لمنظمة "شنغهاي للتعاون":
تعزيز الثقة وحسن الجوار بين الدول المشاركة.
تعزيز دول المنظمة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، وفي مجالات التعليم والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة وغيرها.
التعاون المشترك والحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
التحرك نحو إنشاء نظام دولي جديد ديمقراطي وعادل وعقلاني.