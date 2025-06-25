https://sarabic.ae/20250625/وزير-الدفاع-الروسي-يشارك-في-اجتماع-منظمة-شنغهاي-للتعاون--1102039296.html
وزير الدفاع الروسي يشارك في اجتماع منظمة "شنغهاي للتعاون"
وزير الدفاع الروسي يشارك في اجتماع منظمة "شنغهاي للتعاون"
سبوتنيك عربي
وصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى مدينة تشينغداو الصينية، بهدف المشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة "شنغهاي للتعاون". 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T09:48+0000
2025-06-25T09:48+0000
2025-06-25T09:48+0000
العالم
روسيا
الصين
منظمة شنغهاي للتعاون
أسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093763358_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_2dc0e874a4b38439a37f8aae7dcd97ca.jpg
وأفادت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال الاجتماع، سيتم مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن العالمي والإقليمي، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع داخل المنظمة".وتعتبر منظمة "شانغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 2001 في الصين، وتم توقيع ميثاقها عام 2002، على يد قادة 6 دول آسيوية وهي الصين، روسيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، كازاخستان.وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي، والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250411/منظمة-شانغهاي-للتعاون-تتعهد-بدعم-نظام-تجاري-متعدد-الأطراف---1099456475.html
الصين
أسيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093763358_160:0:2701:1906_1920x0_80_0_0_a96f3d49e0a7cf4b05c3adf259e48636.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الصين, منظمة شنغهاي للتعاون, أسيا
العالم, روسيا, الصين, منظمة شنغهاي للتعاون, أسيا
وزير الدفاع الروسي يشارك في اجتماع منظمة "شنغهاي للتعاون"
وصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى مدينة تشينغداو الصينية، بهدف المشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة "شنغهاي للتعاون".
وأفادت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال الاجتماع، سيتم مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن العالمي والإقليمي، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع داخل المنظمة".
وسيضم الاجتماع وزراء دفاع دول المنظمة والأمين العام للمنظمة، ومدير اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب في المنظمة.
وسيعقد وزير الدفاع الروسي، على هامش الاجتماع، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الإدارات العسكرية للدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون".
وتعتبر منظمة "شانغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية
أوراسية، تأسست في 2001 في الصين، وتم توقيع ميثاقها عام 2002، على يد قادة 6 دول آسيوية وهي الصين، روسيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، كازاخستان.
وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي، والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.