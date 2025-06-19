https://sarabic.ae/20250619/الأمين-العام-لمنظمة-شنغهاي-يتحدث-عن-أبرز-التحديات-التي-تواجه-المنظمة-1101837817.html
الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" يتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه المنظمة
الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" يتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه المنظمة
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لمنظمة "شنغاي للتعاون"، نورلان يرميكباييف، بأن تأثير العوامل السياسية على القطاع التجاري والاقتصادي في المنظمة يشكل تحديًا لها. 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T14:54+0000
2025-06-19T14:54+0000
2025-06-19T14:54+0000
العالم
روسيا
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وقال يرميكباييف، على هامش فعاليات منتدى "شنغهاي للتعاون": "يتمثل التحدي الذي يواجه التعاون التجاري والاقتصادي لمنظمة شنغهاي للتعاون حاليا في تأثير العوامل السياسية، سواء على قضايا التجارة أو الاستثمار أو ممرات النقل… وفي ضوء ذلك، حدد رؤساء الدول مهمة تحسين أو تحديث منظمة شنغهاي للتعاون".وكانت روسيا قد دعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى إزالة العقبات أمام تنفيذ خطط زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين دول منظمة "شنغهاي للتعاون"، مبينة أن هناك حاجة إلى آلية دفع وتسوية مستقلة للمنظمة.وأضاف ميشوستين أن "هناك حاجة إلى آلية مستقلة للدفع والتسوية لمنظمة شنغهاي للتعاون"، كما اقترح أن تكون الآلية، على سبيل المثال، "في شكل منصات إلكترونية أو مؤسسات مصرفية أو نظام للمؤسسات المالية المعتمدة، بهذه الطريقة سنخلق ظروفًا ملائمة ويمكن التنبؤ بها للأعمال التجارية".
https://sarabic.ae/20250602/محافظ-المركزي-الإيراني-تقدمنا-باقتراح-لإنشاء-بنك-مشترك-لدول-منظمة-شنغهاي-1101228758.html
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العالم, روسيا
الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" يتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه المنظمة
صرح الأمين العام لمنظمة "شنغاي للتعاون"، نورلان يرميكباييف، بأن تأثير العوامل السياسية على القطاع التجاري والاقتصادي في المنظمة يشكل تحديًا لها.
وقال يرميكباييف، على هامش فعاليات منتدى "شنغهاي للتعاون": "يتمثل التحدي الذي يواجه التعاون التجاري والاقتصادي لمنظمة شنغهاي للتعاون حاليا في تأثير العوامل السياسية، سواء على قضايا التجارة أو الاستثمار أو ممرات النقل… وفي ضوء ذلك، حدد رؤساء الدول مهمة تحسين أو تحديث منظمة شنغهاي للتعاون".
وأضاف أن العمل جار حاليا في هذا الاتجاه، ومن المخطط تطوير مناطق ومجالات تعاون محددة.
وكانت روسيا قد دعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى إزالة العقبات أمام تنفيذ خطط زيادة حصة العملات الوطنية
في التسويات المتبادلة بين دول منظمة "شنغهاي للتعاون"، مبينة أن هناك حاجة إلى آلية دفع وتسوية مستقلة للمنظمة.
وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، متحدثًا في مجلس رؤساء حكومات منظمة "شنغهاي للتعاون": "لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، من الضروري حماية قطاعنا المالي من تأثير الدول الثالثة والتركيز على تنفيذ خارطة طريق لزيادة حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة، والتي وافق عليها قادتنا قبل عامين، وإزالة العقبات القائمة".
وأضاف ميشوستين أن "هناك حاجة إلى آلية مستقلة للدفع والتسوية لمنظمة شنغهاي للتعاون"، كما اقترح أن تكون الآلية، على سبيل المثال، "في شكل منصات إلكترونية أو مؤسسات مصرفية أو نظام للمؤسسات المالية المعتمدة، بهذه الطريقة سنخلق ظروفًا ملائمة ويمكن التنبؤ بها للأعمال التجارية".