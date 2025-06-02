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أردوغان: اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول رائع
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محافظ "المركزي" الإيراني: تقدمنا باقتراح لإنشاء بنك مشترك لدول منظمة شنغهاي
محافظ "المركزي" الإيراني: تقدمنا باقتراح لإنشاء بنك مشترك لدول منظمة شنغهاي
سبوتنيك عربي
وصل محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي للتعاون. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T14:23+0000
2025-06-02T14:23+0000
اقتصاد
إيران
أخبار إيران
منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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نقلت وكالة "مهر" عن فرزين، قوله إن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة يتمثل في بحث سبل تعزيز التعاون النقدي والمصرفي بين الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من محافظي البنوك المركزية.وكشف محافظ البنك المركزي الإيراني أن إيران قد تقدمت بمقترح لإنشاء بنك مشترك يضم جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يحظى بأولوية ضمن جدول أعمال الاجتماع الحالي.وأضاف المسؤول الإيراني أن هذا البنك المشترك سيكون قادرًا على تنفيذ جانب مهم من المعاملات النقدية والمصرفية بين الدول الأعضاء.وفي معرض حديثه عن المنظمة، وصف فرزين منظمة شنغهاي للتعاون بأنها كيان إقليمي بالغ الأهمية، حيث تضم في عضويتها عشر دول تمتلك اقتصادات كبرى مثل الصين والهند وروسيا، مشيرا إلى أن دول المنظمة تمثل مجتمعة ما نسبته 45% من إجمالي سكان العالم، كما تحتل حصة كبيرة في الاقتصاد العالمي.وبخصوص محاور الاجتماع، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني أن المشاركين سيناقشون موضوعين رئيسيين: الأول يتعلق بإقامة بنك مشترك للمنظمة بمشاركة جميع الأعضاء، بينما يتمحور الثاني حول إنشاء بنية تحتية مالية مشتركة لتسهيل المعاملات المالية بين الدول الأعضاء، وهو المشروع الذي أعرب عن دعمه الكامل له.واختتم فرزين تصريحاته بتعهده بأن إيران ستواصل متابعة مقترح البنك المشترك حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع.وكانت روسيا قد دعت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى إزالة العقبات أمام تنفيذ خطط زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين دول منظمة "شنغهاي للتعاون"، مبينة أن هناك حاجة إلى آلية دفع وتسوية مستقلة للمنظمة.وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، متحدثًا في مجلس رؤساء حكومات منظمة "شنغهاي للتعاون": "لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، من الضروري حماية قطاعنا المالي من تأثير الدول الثالثة والتركيز على تنفيذ خارطة طريق لزيادة حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة، والتي وافق عليها قادتنا قبل عامين، وإزالة العقبات القائمة".وأضاف ميشوستين أن "هناك حاجة إلى آلية مستقلة للدفع والتسوية لمنظمة شنغهاي للتعاون"، كما اقترح أن تكون الآلية، على سبيل المثال، "في شكل منصات إلكترونية أو مؤسسات مصرفية أو نظام للمؤسسات المالية المعتمدة، بهذه الطريقة سنخلق ظروفًا ملائمة ويمكن التنبؤ بها للأعمال التجارية".
https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-والصين-وبريكس-وشنغهاي-في-طليعة-الحركة--من-أجل-العدالة-والمساواة-1099975945.html
https://sarabic.ae/20250602/إيران-تعلن-جاهزية-محطة-بوشهر-النووية-للتشغيل-1101202976.html
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اقتصاد, إيران, أخبار إيران, منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا, أخبار روسيا اليوم
اقتصاد, إيران, أخبار إيران, منظمة شنغهاي للتعاون, روسيا, أخبار روسيا اليوم

محافظ "المركزي" الإيراني: تقدمنا باقتراح لإنشاء بنك مشترك لدول منظمة شنغهاي

14:23 GMT 02.06.2025
© Sputnikما هي أهداف منظمة شنغهاي للتعاون؟
ما هي أهداف منظمة شنغهاي للتعاون؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
وصل محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي للتعاون.
نقلت وكالة "مهر" عن فرزين، قوله إن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة يتمثل في بحث سبل تعزيز التعاون النقدي والمصرفي بين الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من محافظي البنوك المركزية.
وكشف محافظ البنك المركزي الإيراني أن إيران قد تقدمت بمقترح لإنشاء بنك مشترك يضم جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، مشيرًا إلى أن هذا المقترح يحظى بأولوية ضمن جدول أعمال الاجتماع الحالي.
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وأضاف المسؤول الإيراني أن هذا البنك المشترك سيكون قادرًا على تنفيذ جانب مهم من المعاملات النقدية والمصرفية بين الدول الأعضاء.
وفي معرض حديثه عن المنظمة، وصف فرزين منظمة شنغهاي للتعاون بأنها كيان إقليمي بالغ الأهمية، حيث تضم في عضويتها عشر دول تمتلك اقتصادات كبرى مثل الصين والهند وروسيا، مشيرا إلى أن دول المنظمة تمثل مجتمعة ما نسبته 45% من إجمالي سكان العالم، كما تحتل حصة كبيرة في الاقتصاد العالمي.
وبخصوص محاور الاجتماع، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني أن المشاركين سيناقشون موضوعين رئيسيين: الأول يتعلق بإقامة بنك مشترك للمنظمة بمشاركة جميع الأعضاء، بينما يتمحور الثاني حول إنشاء بنية تحتية مالية مشتركة لتسهيل المعاملات المالية بين الدول الأعضاء، وهو المشروع الذي أعرب عن دعمه الكامل له.
واختتم فرزين تصريحاته بتعهده بأن إيران ستواصل متابعة مقترح البنك المشترك حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع.
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وكانت روسيا قد دعت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى إزالة العقبات أمام تنفيذ خطط زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين دول منظمة "شنغهاي للتعاون"، مبينة أن هناك حاجة إلى آلية دفع وتسوية مستقلة للمنظمة.
وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، متحدثًا في مجلس رؤساء حكومات منظمة "شنغهاي للتعاون": "لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، من الضروري حماية قطاعنا المالي من تأثير الدول الثالثة والتركيز على تنفيذ خارطة طريق لزيادة حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة، والتي وافق عليها قادتنا قبل عامين، وإزالة العقبات القائمة".
وأضاف ميشوستين أن "هناك حاجة إلى آلية مستقلة للدفع والتسوية لمنظمة شنغهاي للتعاون"، كما اقترح أن تكون الآلية، على سبيل المثال، "في شكل منصات إلكترونية أو مؤسسات مصرفية أو نظام للمؤسسات المالية المعتمدة، بهذه الطريقة سنخلق ظروفًا ملائمة ويمكن التنبؤ بها للأعمال التجارية".
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