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إيران تعلن جاهزية محطة بوشهر النووية للتشغيل
إيران تعلن جاهزية محطة بوشهر النووية للتشغيل
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأحد، عن اكتمال التحضيرات في محطة بوشهر النووية، تمهيدًا لإعادة تشغيلها وبدء إنتاج الكهرباء، بعد الانتهاء من تحميل الوقود وتنفيذ... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T07:39+0000
2025-06-02T07:39+0000
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وأكد رئيس محطة بوشهر النووية، رضا بنازاده، خلال مؤتمر صحفي، أن المحطة جاهزة لبدء إنتاج الكهرباء اعتبارا من شهر "تير" الإيراني، الذي يصادف 22 يونيو/ حزيران الجاري، مشيرا إلى أن المشروع يمثل "حاجة وطنية استراتيجية تتطلب أولوية خاصة". وأضاف أن جميع الإجراءات التشغيلية تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وأن المحطة ستسهم في دعم الشبكة الكهربائية للبلاد، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. كما أعلن بنازاده عن اكتمال مشروع وحدة التحلية في المحطة، التي ستوفر نحو 75 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما سيُسهم في تحسين إمدادات مياه الشرب للسكان المحليين في محافظة بوشهر.
https://sarabic.ae/20250531/إيران-تكشف-عن-تجهيز-مواقع-جديدة-لبناء-محطتين-للطاقة-النووية-1101161037.html
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إيران تعلن جاهزية محطة بوشهر النووية للتشغيل

07:39 GMT 02.06.2025
© Sputnik . Andrey Reznitshenko  / الانتقال إلى بنك الصورمحطة بوشهر في إيران
محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© Sputnik . Andrey Reznitshenko
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أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأحد، عن اكتمال التحضيرات في محطة بوشهر النووية، تمهيدًا لإعادة تشغيلها وبدء إنتاج الكهرباء، بعد الانتهاء من تحميل الوقود وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية.
وأكد رئيس محطة بوشهر النووية، رضا بنازاده، خلال مؤتمر صحفي، أن المحطة جاهزة لبدء إنتاج الكهرباء اعتبارا من شهر "تير" الإيراني، الذي يصادف 22 يونيو/ حزيران الجاري، مشيرا إلى أن المشروع يمثل "حاجة وطنية استراتيجية تتطلب أولوية خاصة".
وأضاف أن جميع الإجراءات التشغيلية تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وأن المحطة ستسهم في دعم الشبكة الكهربائية للبلاد، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
محطة بوشهر للطاقة النووية في مدينة بوشهر الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
إيران تكشف عن تجهيز مواقع جديدة لبناء محطتين للطاقة النووية
31 مايو, 10:36 GMT
كما أعلن بنازاده عن اكتمال مشروع وحدة التحلية في المحطة، التي ستوفر نحو 75 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما سيُسهم في تحسين إمدادات مياه الشرب للسكان المحليين في محافظة بوشهر.
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