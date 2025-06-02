https://sarabic.ae/20250602/إيران-تعلن-جاهزية-محطة-بوشهر-النووية-للتشغيل-1101202976.html
إيران تعلن جاهزية محطة بوشهر النووية للتشغيل
إيران تعلن جاهزية محطة بوشهر النووية للتشغيل
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأحد، عن اكتمال التحضيرات في محطة بوشهر النووية، تمهيدًا لإعادة تشغيلها وبدء إنتاج الكهرباء، بعد الانتهاء من تحميل الوقود وتنفيذ... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد رئيس محطة بوشهر النووية، رضا بنازاده، خلال مؤتمر صحفي، أن المحطة جاهزة لبدء إنتاج الكهرباء اعتبارا من شهر "تير" الإيراني، الذي يصادف 22 يونيو/ حزيران الجاري، مشيرا إلى أن المشروع يمثل "حاجة وطنية استراتيجية تتطلب أولوية خاصة". وأضاف أن جميع الإجراءات التشغيلية تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وأن المحطة ستسهم في دعم الشبكة الكهربائية للبلاد، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. كما أعلن بنازاده عن اكتمال مشروع وحدة التحلية في المحطة، التي ستوفر نحو 75 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما سيُسهم في تحسين إمدادات مياه الشرب للسكان المحليين في محافظة بوشهر.
https://sarabic.ae/20250531/إيران-تكشف-عن-تجهيز-مواقع-جديدة-لبناء-محطتين-للطاقة-النووية-1101161037.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلن جاهزية محطة بوشهر النووية للتشغيل
أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأحد، عن اكتمال التحضيرات في محطة بوشهر النووية، تمهيدًا لإعادة تشغيلها وبدء إنتاج الكهرباء، بعد الانتهاء من تحميل الوقود وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية.
وأكد رئيس محطة بوشهر النووية، رضا بنازاده، خلال مؤتمر صحفي، أن المحطة جاهزة لبدء إنتاج الكهرباء اعتبارا من شهر "تير" الإيراني، الذي يصادف 22 يونيو/ حزيران الجاري، مشيرا إلى أن المشروع يمثل "حاجة وطنية استراتيجية تتطلب أولوية خاصة".
وأضاف أن جميع الإجراءات التشغيلية تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وأن المحطة ستسهم في دعم الشبكة الكهربائية للبلاد، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
كما أعلن بنازاده عن اكتمال مشروع وحدة التحلية في المحطة، التي ستوفر نحو 75 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما سيُسهم في تحسين إمدادات مياه الشرب للسكان المحليين في محافظة بوشهر.