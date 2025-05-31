https://sarabic.ae/20250531/إيران-تكشف-عن-تجهيز-مواقع-جديدة-لبناء-محطتين-للطاقة-النووية-1101161037.html
إيران تكشف عن تجهيز مواقع جديدة لبناء محطتين للطاقة النووية
إيران تكشف عن تجهيز مواقع جديدة لبناء محطتين للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت، إن إيران "أعدت مواقع شمال وجنوبي البلاد لبناء محطتين للطاقة النووية". 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T10:36+0000
2025-05-31T10:36+0000
2025-05-31T10:36+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، تصريحات إسلامي، التي قال فيها: "بحلول نهاية البرنامج السابع (الخطة الخمسية، مارس/ آذار 2024 - مارس 2029)، سيصل تطوير قدرة الطاقة النووية في إيران إلى 3 آلاف ميغاواط، وتم إعداد مواقع لبناء محطتين للطاقة جنوب وشمالي البلاد".وصرح أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الروسية، في 21 فبراير/ شباط الماضي، بأنه تم تحديد الموقع التالي لتطوير الطاقة النووية في إيران بمشاركة روسية، إلا أن بدء أعمال البناء لا يزال بعيدًا.وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الروسية أيضًا إلى أن "أعمال بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، بمشاركة روسية، تسير بنشاط كبير، في حين انخفضت ديون الجانب الإيراني بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة".إيران تطالب النمسا بتوضيح حول تقرير استخباراتي بشأن برنامجها النوويالصين تكشف عن أول نظام ذكاء اصطناعي في العالم لتحديد الرؤوس النووية الحقيقية
https://sarabic.ae/20250531/عراقجي-رفض-حق-إيران-بتخصيب-اليورانيوم-فرض-للهيمنة-1101154901.html
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اقتصاد, إيران, العالم, روسيا, طاقة
اقتصاد, إيران, العالم, روسيا, طاقة
إيران تكشف عن تجهيز مواقع جديدة لبناء محطتين للطاقة النووية
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت، إن إيران "أعدت مواقع شمال وجنوبي البلاد لبناء محطتين للطاقة النووية".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، تصريحات إسلامي، التي قال فيها: "بحلول نهاية البرنامج السابع (الخطة الخمسية، مارس/ آذار 2024 - مارس 2029)، سيصل تطوير قدرة الطاقة النووية في إيران إلى 3 آلاف ميغاواط، وتم إعداد مواقع لبناء محطتين للطاقة جنوب وشمالي البلاد".
وتمتلك إيران حاليًا محطة طاقة نووية واحدة فقط في مدينة بوشهر، ويجري بناؤها بمساعدة الجانب الروسي. وقد تم ربط الوحدة الأولى من المحطة، التي أُنجزت بمشاركة روسيا، بالشبكة الوطنية للطاقة في إيران، في سبتمبر/ أيلول 2011. ويجري حاليًا بناء المرحلة الثانية من المحطة، التي ستضم وحدتين للطاقة.
وصرح أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الروسية، في 21 فبراير/ شباط الماضي، بأنه تم تحديد الموقع التالي لتطوير الطاقة النووية في إيران بمشاركة روسية، إلا أن بدء أعمال البناء لا يزال بعيدًا.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الروسية أيضًا إلى أن "أعمال بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، بمشاركة روسية، تسير بنشاط كبير، في حين انخفضت ديون الجانب الإيراني بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة".