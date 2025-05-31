https://sarabic.ae/20250531/عراقجي-رفض-حق-إيران-بتخصيب-اليورانيوم-فرض-للهيمنة-1101154901.html
عراقجي: رفض حق إيران بتخصيب اليورانيوم فرض للهيمنة
عراقجي: رفض حق إيران بتخصيب اليورانيوم فرض للهيمنة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "تخصيب اليورانيوم من ضروريات البلاد واحتياجاتها الأساسية، وله استخدامات كثيرة"، على حد قوله. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال عراقجي إن "التخصيب هو هدف إيران، سواء في المفاوضات السابقة أو الحالية"، مضيفًا أنه "في التعامل مع قضية تخصيب اليورانيوم، لدينا محور واحد وهو رفض الهيمنة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وتابع وزير الخارجية الإيراني: "سياسة إيران الخارجية مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية"، مؤكدًا أن بلاده "تعارض امتلاك أسلحة نووية، لكن الجانب المقابل لم يفِ بتعهداته، وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإيران على وشك إبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وجدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، التأكيد على أنه "لا يمكن لأحد أن يُملي على إيران وقف تخصيب اليورانيوم"، وأن إيران لن تتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والزراعية والصناعية.ونقلت وكالة "أنباء الطلبة" الإيرانية، الخميس الماضي، عن الرئيس الإيراني، تأكيده على هامش زيارته إلى سلطنة عُمان، أن "إيران لن ترضخ مطلقًا للضغوط التي تطالب بهذا الأمر"، مشددًا على تمسك بلاده بحق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.وقال الرئيس الإيراني للتلفزيون العُماني: "نحن لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، ولم نسع إليه في السابق، ولن نسعى إليه مستقبلًا، وذلك من منطلق عقائدي.. لكننا لن نتخلى أبدا عن التخصيب لأغراض العلاج وتشخيص الأمراض، ولن نتخلى عنه لأغراض الصحة والزراعة والصناعة. هذا وفقا للقوانين الدولية، ولا يحق لهم أن يقولوا لنا، لا يجوز لكم أن تقوموا بالتخصيب".وشدد بزشكيان على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تنتزع هذا الحق من دولة أخرى"، موضحًا أن "إيران لن تستسلم للضغوط لوقف التخصيب بأي شكل من الأشكال، هذه المقاومة هي فخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسوف نُصرّ عليها".واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
عراقجي: رفض حق إيران بتخصيب اليورانيوم فرض للهيمنة
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "تخصيب اليورانيوم من ضروريات البلاد واحتياجاتها الأساسية، وله استخدامات كثيرة"، على حد قوله.
وقال عراقجي إن "التخصيب هو هدف إيران، سواء في المفاوضات السابقة أو الحالية"، مضيفًا أنه "في التعامل مع قضية تخصيب اليورانيوم، لدينا محور واحد وهو رفض الهيمنة"، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "سياسة إيران الخارجية مبنية على عدم الخضوع للهيمنة الأجنبية"، مؤكدًا أن بلاده "تعارض امتلاك أسلحة نووية، لكن الجانب المقابل لم يفِ بتعهداته، وفقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإيران على وشك إبرام اتفاق
بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أعتقد أنه لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، إنهم لا يريدون أن يتم قصفهم، بل يفضلون عقد صفقة، أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب، وسيكون من الرائع أن نتوصل إلى اتفاق دون قصف الشرق الأوسط بأكمله، نريدهم أن يكونوا آمنين، وأن يكون لديهم بلد ناجح، لكن لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية، إنه أمر بسيط جدا، أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران".
وجدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الجمعة، التأكيد على أنه "لا يمكن لأحد أن يُملي على إيران وقف تخصيب اليورانيوم"، وأن إيران لن تتخلى عن التخصيب للأغراض الطبية والزراعية والصناعية.
ونقلت وكالة
"أنباء الطلبة" الإيرانية، الخميس الماضي، عن الرئيس الإيراني، تأكيده على هامش زيارته إلى سلطنة عُمان، أن "إيران لن ترضخ مطلقًا للضغوط التي تطالب بهذا الأمر"، مشددًا على تمسك بلاده بحق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.
وأشار بزشكيان إلى أن "القوانين الدولية تكفل لكل دولة الحق في إجراء أنشطة علمية وتقنية خاصة بالطاقة النووية من أجل استخدامها لأغراض سلمية".
وقال الرئيس الإيراني للتلفزيون العُماني: "نحن لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، ولم نسع إليه في السابق، ولن نسعى إليه مستقبلًا، وذلك من منطلق عقائدي.. لكننا لن نتخلى أبدا عن التخصيب لأغراض العلاج وتشخيص الأمراض، ولن نتخلى عنه لأغراض الصحة والزراعة والصناعة. هذا وفقا للقوانين الدولية، ولا يحق لهم أن يقولوا لنا، لا يجوز لكم أن تقوموا بالتخصيب".
وشدد بزشكيان على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تنتزع هذا الحق من دولة أخرى"، موضحًا أن "إيران لن تستسلم للضغوط لوقف التخصيب بأي شكل من الأشكال، هذه المقاومة هي فخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسوف نُصرّ عليها".
وفي السياق ذاته، بدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني،
في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.
واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الثانية من المفاوضات في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري، أما الجولة الخامسة فانعقدت في العاصمة الإيطالية روما، في 23 من الشهر الجاري.