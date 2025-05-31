https://sarabic.ae/20250531/إيران-ترد-على-أنباء-تلقيها-رسالة-سعودية-تحذرها-من-هجوم-إسرائيلي-حال-عدم-توصلها-لاتفاق-مع-أمريكا-1101152999.html

إيران ترد على أنباء تلقيها رسالة سعودية تحذرها من هجوم إسرائيلي

إيران ترد على أنباء تلقيها رسالة سعودية تحذرها من هجوم إسرائيلي

سبوتنيك عربي

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على تقارير أفادت بنقل رسالة سعودية إلى إيران، خلال زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى طهران الشهر الماضي. 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T05:38+0000

2025-05-31T05:38+0000

2025-05-31T05:49+0000

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ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، صحة هذه التقارير، مؤكدًا أن "ادعاءات طلب السعودية من إيران بحث التفاوض مع الولايات المتحدة لتفادي هجوم إسرائيلي محتمل، عارية تمامًا عن الصحة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف بقائي: "ما ورد في تقرير "رويترز" لا يستند إلى أي أساس، ويعد مثالًا على الأخبار المفبركة التي تهدف إلى التأثير سلبًا على علاقات الدول في المنطقة".وكشفت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، أن "وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، حمل رسالة خاصة من الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى طهران خلال زيارته الشهر الماضي، حذّر فيها من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يمتلك صبرًا طويلًا على مفاوضات مطوّلة، وأن فريقه يطمح إلى التوصل لاتفاق سريع بشأن الملف النووي الإيراني".وبحسب الوكالة، فإن "الاجتماع عُقد بشكل سري، في 17 أبريل (نيسان) الماضي، داخل مبنى الرئاسة الإيرانية بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الأركان محمد باقري، ووزير الخارجية عباس عراقجي".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه وزارة الدفاع (البنتاغون) والجيش الأمريكيين، بوقف التنسيق مع إسرائيل، بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران.وأكدت القناة أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنتنياهو، وحذّره من "مغبة القيام بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية"، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، إلى مرحلة متقدمة.وانتهت يوم 23 مايو/ أيار الجاري، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم