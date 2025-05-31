إيران ترد على أنباء تلقيها رسالة سعودية تحذرها من هجوم إسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250531/إيران-ترد-على-أنباء-تلقيها-رسالة-سعودية-تحذرها-من-هجوم-إسرائيلي-حال-عدم-توصلها-لاتفاق-مع-أمريكا-1101152999.html
إيران ترد على أنباء تلقيها رسالة سعودية تحذرها من هجوم إسرائيلي
إيران ترد على أنباء تلقيها رسالة سعودية تحذرها من هجوم إسرائيلي
سبوتنيك عربي
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على تقارير أفادت بنقل رسالة سعودية إلى إيران، خلال زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى طهران الشهر الماضي. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T05:38+0000
2025-05-31T05:49+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، صحة هذه التقارير، مؤكدًا أن "ادعاءات طلب السعودية من إيران بحث التفاوض مع الولايات المتحدة لتفادي هجوم إسرائيلي محتمل، عارية تمامًا عن الصحة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف بقائي: "ما ورد في تقرير "رويترز" لا يستند إلى أي أساس، ويعد مثالًا على الأخبار المفبركة التي تهدف إلى التأثير سلبًا على علاقات الدول في المنطقة".وكشفت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، أن "وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، حمل رسالة خاصة من الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى طهران خلال زيارته الشهر الماضي، حذّر فيها من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يمتلك صبرًا طويلًا على مفاوضات مطوّلة، وأن فريقه يطمح إلى التوصل لاتفاق سريع بشأن الملف النووي الإيراني".وبحسب الوكالة، فإن "الاجتماع عُقد بشكل سري، في 17 أبريل (نيسان) الماضي، داخل مبنى الرئاسة الإيرانية بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الأركان محمد باقري، ووزير الخارجية عباس عراقجي".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه وزارة الدفاع (البنتاغون) والجيش الأمريكيين، بوقف التنسيق مع إسرائيل، بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران.وأكدت القناة أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنتنياهو، وحذّره من "مغبة القيام بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية"، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، إلى مرحلة متقدمة.وانتهت يوم 23 مايو/ أيار الجاري، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250519/إيران-تكشف-حقيقة-اقتراحها-تشكيل-كونسورتيوم-نووي-يضم-السعودية-والإمارات-وقطر-1100741554.html
https://sarabic.ae/20250530/ترامب-الولايات-المتحدة-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-بشأن-برنامجها-النووي-1101146325.html
https://sarabic.ae/20250522/لجنة-الأمن-القومي-في-إيران-التفاوض-مع-أمريكا-لن-ينجح-1100844126.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

إيران ترد على أنباء تلقيها رسالة سعودية تحذرها من هجوم إسرائيلي

05:38 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 05:49 GMT 31.05.2025)
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© x.com
تابعنا عبر
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على تقارير أفادت بنقل رسالة سعودية إلى إيران، خلال زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى طهران الشهر الماضي.
ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، صحة هذه التقارير، مؤكدًا أن "ادعاءات طلب السعودية من إيران بحث التفاوض مع الولايات المتحدة لتفادي هجوم إسرائيلي محتمل، عارية تمامًا عن الصحة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف بقائي: "ما ورد في تقرير "رويترز" لا يستند إلى أي أساس، ويعد مثالًا على الأخبار المفبركة التي تهدف إلى التأثير سلبًا على علاقات الدول في المنطقة".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
إيران تكشف حقيقة اقتراحها تشكيل "كونسورتيوم نووي" يضم السعودية والإمارات وقطر
19 مايو, 13:44 GMT
وكشفت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، أن "وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، حمل رسالة خاصة من الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى طهران خلال زيارته الشهر الماضي، حذّر فيها من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يمتلك صبرًا طويلًا على مفاوضات مطوّلة، وأن فريقه يطمح إلى التوصل لاتفاق سريع بشأن الملف النووي الإيراني".

وبحسب الوكالة، جاء في رسالة الملك السعودي أنه "على إيران أن تتعامل بجدية مع العرض الأمريكي للتفاوض، باعتباره فرصة لتفادي هجوم إسرائيلي محتمل"، مشيرة إلى أن الملك سلمان قرر إرسال نجله إلى طهران، بسبب القلق من تدهور الوضع الإقليمي بشكل أكبر.

وبحسب الوكالة، فإن "الاجتماع عُقد بشكل سري، في 17 أبريل (نيسان) الماضي، داخل مبنى الرئاسة الإيرانية بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الأركان محمد باقري، ووزير الخارجية عباس عراقجي".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
ترامب: الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي
أمس, 18:57 GMT
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه وزارة الدفاع (البنتاغون) والجيش الأمريكيين، بوقف التنسيق مع إسرائيل، بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الخميس، إن "الرئيس ترامب، أمر بتجميد أو وقف خطط الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران"، مشيرة إلى أنه "سبق وحذّر الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن هجوم على إيران".
وأكدت القناة أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنتنياهو، وحذّره من "مغبة القيام بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية"، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، إلى مرحلة متقدمة.
وانتهت يوم 23 مايو/ أيار الجاري، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي.
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
لجنة الأمن القومي في إيران: التفاوض مع أمريكا لن ينجح
22 مايو, 09:31 GMT
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وانسحبت أمريكا، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала