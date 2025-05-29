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https://sarabic.ae/20250529/وزير-الخارجية-الإيراني-لست-واثقا-من-قرب-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-أمريكا--1101105329.html
وزير الخارجية الإيراني: لست واثقا من قرب التوصل لاتفاق نووي مع أمريكا
وزير الخارجية الإيراني: لست واثقا من قرب التوصل لاتفاق نووي مع أمريكا
سبوتنيك عربي
رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، على تقارير إعلامية حديثة، تشير إلى قرب توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق نووي، وذلك بعد عقد الجولة الخامسة من... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T16:26+0000
2025-05-29T16:26+0000
إيران
أخبار إيران
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وكتب عبر منصة "إكس": "تثير وسائل الإعلام تكهنات حول حدوث اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا، لست متأكدا مما إذا كنا قد وصلنا إلى هذا الهدف بعد".وتابع مؤكدا أن "إيران جادة في التوصل إلى حل دبلوماسي يخدم مصالح جميع الأطراف، لكن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب اتفاقا يُنهي جميع العقوبات بشكل كامل ويدعم حقوق إيران النووية، بما في ذلك التخصيب".وأضاف عراقجي موضحا أن "الطريق إلى الاتفاق مع أمريكا يمر عبر طاولة المفاوضات، وليس عبر وسائل الإعلام".وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال إن جولة المفاوضات النووية الخامسة مع أمريكا، التي عقدت يوم الجمعة الماضي، "كانت الأكثر مهنية، وتم توضيح فيها مواقف طهران"، وأضاف أن نظيره العماني بدر البوسعيدي، "قدّم مقترحات لإزالة العقبات ستدرسها الوفود بعد التشاور في العواصم، فضلًا عن سعيه لإزالة العقبات بين إيران وبين الجانب الأمريكي".وانتهت يوم 11 مايو/ أيار الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي. وأعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عن تفاؤلهما بعد الجولة الرابعة من المحادثات النووية في مسقط.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت أمريكا، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250528/ترامب-يحذر-نتنياهو-من-أي-إجراء-ضد-إيران-1101071779.html
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إيران, أخبار إيران, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الخارجية الإيراني: لست واثقا من قرب التوصل لاتفاق نووي مع أمريكا

16:26 GMT 29.05.2025
© AP Photo / Tatyana Makeyevaوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Tatyana Makeyeva
تابعنا عبر
رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، على تقارير إعلامية حديثة، تشير إلى قرب توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق نووي، وذلك بعد عقد الجولة الخامسة من محادثاتهما غير المباشرة.
وكتب عبر منصة "إكس": "تثير وسائل الإعلام تكهنات حول حدوث اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا، لست متأكدا مما إذا كنا قد وصلنا إلى هذا الهدف بعد".
وتابع مؤكدا أن "إيران جادة في التوصل إلى حل دبلوماسي يخدم مصالح جميع الأطراف، لكن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب اتفاقا يُنهي جميع العقوبات بشكل كامل ويدعم حقوق إيران النووية، بما في ذلك التخصيب".
وأضاف عراقجي موضحا أن "الطريق إلى الاتفاق مع أمريكا يمر عبر طاولة المفاوضات، وليس عبر وسائل الإعلام".
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال إن جولة المفاوضات النووية الخامسة مع أمريكا، التي عقدت يوم الجمعة الماضي، "كانت الأكثر مهنية، وتم توضيح فيها مواقف طهران"، وأضاف أن نظيره العماني بدر البوسعيدي، "قدّم مقترحات لإزالة العقبات ستدرسها الوفود بعد التشاور في العواصم، فضلًا عن سعيه لإزالة العقبات بين إيران وبين الجانب الأمريكي".
وانتهت يوم 11 مايو/ أيار الجاري، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي. وأعربت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عن تفاؤلهما بعد الجولة الرابعة من المحادثات النووية في مسقط.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
ترامب يحذر نتنياهو من أي إجراء ضد إيران
أمس, 17:32 GMT
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت أمريكا، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
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