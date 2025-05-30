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إعلام: واشنطن تجمد خطط الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران
إعلام: واشنطن تجمد خطط الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه وزارة الدفاع (البنتاغون) والجيش الأمريكيين، بوقف التنسيق مع إسرائيل، بشأن شن هجوم مشترك... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T05:41+0000
2025-05-30T06:59+0000
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وقالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، إن "الرئيس ترامب، أمر بتجميد أو وقف خطط الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران"، مشيرة إلى أنه "سبق وحذّر الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن هجوم على إيران".وأكدت القناة أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنتنياهو، وحذّره من "مغبة القيام بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية"، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، إلى مرحلة متقدمة.وسبق للرئيس الأمريكي أن صرح للصحفيين، بالقول: "أود أن أكون صادقا، نعم فعلت"، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من نتنياهو، خلال مكالمة الأسبوع الماضي، الإحجام عن القيام بعمل عسكري.وانتهت يوم 23 مايو/ أيار الجاري، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250529/عراقجي-في-رسالة-قوية-إيران-لا-تمزح-مع-أحد-في-موضوع-تخصيب-اليورانيوم-1101081211.html
https://sarabic.ae/20250527/إعلام-خلافات-حادة-بين-نتنياهو-وترامب-بسبب-إيران-1101008541.html
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إيران, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, العالم, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: واشنطن تجمد خطط الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران

05:41 GMT 30.05.2025 (تم التحديث: 06:59 GMT 30.05.2025)
© Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه وزارة الدفاع (البنتاغون) والجيش الأمريكيين، بوقف التنسيق مع إسرائيل، بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، إن "الرئيس ترامب، أمر بتجميد أو وقف خطط الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران"، مشيرة إلى أنه "سبق وحذّر الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن هجوم على إيران".
وأكدت القناة أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنتنياهو، وحذّره من "مغبة القيام بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية"، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، إلى مرحلة متقدمة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
عراقجي في رسالة قوية: إيران لا تمزح مع أحد في موضوع تخصيب اليورانيوم
أمس, 05:49 GMT
وسبق للرئيس الأمريكي أن صرح للصحفيين، بالقول: "أود أن أكون صادقا، نعم فعلت"، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من نتنياهو، خلال مكالمة الأسبوع الماضي، الإحجام عن القيام بعمل عسكري.

وأضاف ترامب: "قلت إنه لن يكون ملائما في الوقت الراهن. نجري مفاوضات جيدة جدًا معهم، وأبلغته أن هذا لن يكون مناسبا الآن لأننا قريبون جدًا من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة فسننقذ أرواحًا كثيرة".

وانتهت يوم 23 مايو/ أيار الجاري، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن برنامج إيران النووي.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته، والجولة الرابعة في العاصمة العمانية في الـ11 من مايو الجاري.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
إعلام: خلافات حادة بين نتنياهو وترامب بسبب إيران
27 مايو, 09:33 GMT
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وانسحبت أمريكا، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
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