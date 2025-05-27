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الجيش الروسي يستهدف المنشآت العسكرية في أوكرانيا ردا على الهجمات بالطائرات دون طيار
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إعلام: خلافات حادة بين نتنياهو وترامب بسبب إيران
إعلام: خلافات حادة بين نتنياهو وترامب بسبب إيران
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T09:33+0000
2025-05-27T09:33+0000
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وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، إن المحادثة بين الطرفين كانت مشحونة وشهدت خلافات حادة حول طريقة التعامل مع إيران.وأوضحت أن ترامب أكد لنتنياهو، أنه سيحقق اتفاقا جيدا عن طريق الحل الدبلوماسي، بينما طلب وزير الأمن الداخلي الأمريكي من نتنياهو أن يتعاون مع واشنطن في هذا الشأن.وكشفت القناة عن تلك الخلافات في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة الأمريكية محادثات مع إيران حول برنامجها النووي، كان آخرها الجولة الخامسة التي جرت في روما، يوم الجمعة الماضي.ولفتت القناة إلى أن مكتب نتنياهو أصدر بيانا عقب المحادثة، قال فيه إن الجانبين اتفقا على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، كما نفى أن تكون المحادثة قد شهدت خلافات بين الطرفين.ولفتت القناة إلى أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نعوم، الذي يزور إسرائيل، أكد أن واشنطن منحت الإيرانيين مهلة قصيرة وأنه طلب من نتنياهو التعاون لاتخاذ قرارات ذكية بصورة مشتركة.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.ومؤخرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250425/ترامب-نتنياهو-لن-يجرني-إلى-حرب-قد-يخوضها-مع-إيران-1099892459.html
https://sarabic.ae/20250405/لا-مجال-للدبلوماسية-نتنياهو-يعرض-على-ترامب-تفاصيل-ضرب-إيران-1099238694.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: خلافات حادة بين نتنياهو وترامب بسبب إيران

09:33 GMT 27.05.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، إن المحادثة بين الطرفين كانت مشحونة وشهدت خلافات حادة حول طريقة التعامل مع إيران.
وأوضحت أن ترامب أكد لنتنياهو، أنه سيحقق اتفاقا جيدا عن طريق الحل الدبلوماسي، بينما طلب وزير الأمن الداخلي الأمريكي من نتنياهو أن يتعاون مع واشنطن في هذا الشأن.
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب قد يخوضها مع إيران
25 أبريل, 13:47 GMT
وكشفت القناة عن تلك الخلافات في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة الأمريكية محادثات مع إيران حول برنامجها النووي، كان آخرها الجولة الخامسة التي جرت في روما، يوم الجمعة الماضي.
ولفتت القناة إلى أن مكتب نتنياهو أصدر بيانا عقب المحادثة، قال فيه إن الجانبين اتفقا على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، كما نفى أن تكون المحادثة قد شهدت خلافات بين الطرفين.
ولفتت القناة إلى أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نعوم، الذي يزور إسرائيل، أكد أن واشنطن منحت الإيرانيين مهلة قصيرة وأنه طلب من نتنياهو التعاون لاتخاذ قرارات ذكية بصورة مشتركة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
"لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيران
5 أبريل, 11:04 GMT
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
ومؤخرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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