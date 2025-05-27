https://sarabic.ae/20250527/إعلام-خلافات-حادة-بين-نتنياهو-وترامب-بسبب-إيران-1101008541.html

إعلام: خلافات حادة بين نتنياهو وترامب بسبب إيران

إعلام: خلافات حادة بين نتنياهو وترامب بسبب إيران

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي. 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T09:33+0000

2025-05-27T09:33+0000

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وقالت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، إن المحادثة بين الطرفين كانت مشحونة وشهدت خلافات حادة حول طريقة التعامل مع إيران.وأوضحت أن ترامب أكد لنتنياهو، أنه سيحقق اتفاقا جيدا عن طريق الحل الدبلوماسي، بينما طلب وزير الأمن الداخلي الأمريكي من نتنياهو أن يتعاون مع واشنطن في هذا الشأن.وكشفت القناة عن تلك الخلافات في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة الأمريكية محادثات مع إيران حول برنامجها النووي، كان آخرها الجولة الخامسة التي جرت في روما، يوم الجمعة الماضي.ولفتت القناة إلى أن مكتب نتنياهو أصدر بيانا عقب المحادثة، قال فيه إن الجانبين اتفقا على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، كما نفى أن تكون المحادثة قد شهدت خلافات بين الطرفين.ولفتت القناة إلى أن وزير الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نعوم، الذي يزور إسرائيل، أكد أن واشنطن منحت الإيرانيين مهلة قصيرة وأنه طلب من نتنياهو التعاون لاتخاذ قرارات ذكية بصورة مشتركة.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.ومؤخرا بدأت مفاوضات ثنائية بين الدولتين في مسقط وروما، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم ولن تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة النووية السلمية.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

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