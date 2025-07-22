https://sarabic.ae/20250722/الخارجية-الروسية-تعلق-على-حزمة-العقوبات-الأوروبية-الأخيرة--عاجل-1102900443.html

الخارجية الروسية تعلق على حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة

الخارجية الروسية تعلق على حزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بحظر دخول موظفي أجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T08:20+0000

2025-07-22T08:20+0000

2025-07-22T08:40+0000

روسيا

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وقالت الخارجية الروسية: "الأعمال العدائية ضد روسيا لا يمكن أن تؤثر على سياسة بلادنا. ستواصل روسيا نهجها في الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية نظام عالمي عادل جديد".وأضافت: "ردا على هذه الإجراءات غير الودية، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تندمج في سياسة بروكسل المعادية لروسيا... ويحظر دخول بلادنا. ويشمل ذلك موظفو أجهزة إنفاذ القانون، والمنظمات الحكومية والتجارية، ومواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الغربية الأخرى المسؤولة عن تقديم المساعدة العسكرية لكييف".وتابعت الخارجية الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، يُحظر دخول المواطنين المتورطين في تنظيم توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى أوكرانيا، والقيام بأنشطة تهدف إلى تقويض السلامة الإقليمية لبلدنا وتنظيم حصار لحركة السفن والبضائع الروسية في بحر البلطيق؛ وممثلي الهياكل الأوروبية والهيئات الحكومية لدول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى المتورطة في اضطهاد المسؤولين الروس بزعم "الاعتقالات غير القانونية وطرد أشخاص من الأراضي الأوكرانية".وأفادت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، بأن حظر استيراد المنتجات النفطية المصنعة من النفط الروسي من دول ثالثة، سيؤدي حتما إلى زيادة الأسعار في سوق الاتحاد الأوروبي.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، قبل إقرارها: "حتى الآن نرى خطًا موحدًا إلى حد ما ضد روسيا، من جانب أوروبا. لقد قلنا مرارا وتكرارا إننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية".صرحت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في ممارستها على روسيا منذ عدة سنوات ويستمر في تعزيزها. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.أعربت الدول الغربية نفسها، في أكثر من مناسبة، عن رأي مفاده أن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة.محلل مجري: الاتحاد الأوروبي على وشك الانهيار بسبب تصرفاته غير العقلانية في أوكرانيادخول الحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ

https://sarabic.ae/20250720/الدوما-الروسي-العقوبات-الجديدة-سترتد-على-الاتحاد-الأوروبي-1102835152.html

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