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لافروف يلتقي مع عراقجي في الصين لمناقشة الملف النووي
لافروف يلتقي مع عراقجي في الصين لمناقشة الملف النووي
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يعتزم لقاء نظيره الروسي، سيرغي لافروف في الصين، يوم غد... 14.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بقائي لوكالة "سبوتنيك": "خلال زيارة السيد عراقجي للصين، حيث سيُعقد غدا اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون"، والذي سيشارك فيه السيد لافروف، من المقرر أن يلتقي الوزيران".وأوضح بقائي أن اللقاء سيتم على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية.وفي وقت سابق، أفادت أمانة منظمة شنغهاي للتعاون بأن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة سيعقد في مدينة تيانجين الصينية في 15 يوليو/تموز، وستناقش الأطراف التحضيرات لقمة المنظمة، بالإضافة إلى التعاون داخل المنظمة.وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي، والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.تقرير: إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب قبل الضربات الأمريكيةعراقجي: لا تراجع عن تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية جزء من قدرة إيران الدفاعية
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روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط, الشرق الاوسط
لافروف يلتقي مع عراقجي في الصين لمناقشة الملف النووي
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يعتزم لقاء نظيره الروسي، سيرغي لافروف في الصين، يوم غد الثلاثاء، لمناقشة الملف النووي وآخر التطورات في الشرق الأوسط.
وقال بقائي لوكالة "سبوتنيك": "خلال زيارة السيد عراقجي للصين، حيث سيُعقد غدا اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون"، والذي سيشارك فيه السيد لافروف، من المقرر أن يلتقي الوزيران".
وتابع: "يشمل جدول الأعمال مواصلة المشاورات حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك القضية النووية الإيرانية".
وأوضح بقائي أن اللقاء سيتم على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية.
وفي وقت سابق، أفادت أمانة منظمة شنغهاي للتعاون بأن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة سيعقد في مدينة تيانجين الصينية في 15 يوليو/تموز، وستناقش الأطراف التحضيرات لقمة المنظمة، بالإضافة إلى التعاون داخل المنظمة.
وتعتبر "منظمة شانغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 2001 في الصين، وتم توقيع ميثاقها عام 2002، على يد قادة 6 دول آسيوية وهي الصين، روسيا، قرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، كازاخستان.
وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي، والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.