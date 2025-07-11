https://sarabic.ae/20250711/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماعات-رابطة-دول-جنوب-شرق-آسيا-في-كوالالمبور-عاجل-1102578816.html

لافروف: أكدت على موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا خلال الاجتماع مع روبيو

لافروف: أكدت على موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا خلال الاجتماع مع روبيو

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأنه ناقش قضية أوكرانيا، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مؤكدًا خلال الاجتماع على موقف روسيا بشأن... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T06:12+0000

2025-07-11T06:12+0000

2025-07-11T08:31+0000

روسيا

واشنطن

ماركو روبيو

أخبار ماليزيا اليوم

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "نعم، ناقشنا قضية أوكرانيا، وأكدنا الموقف الذي عبّر عنه الرئيس بوتين، بما في ذلك ما تم تأكيده في 3 يوليو(تموز الجاري)، خلال محادثة (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وفي رد على سؤال حول النهج الروسي الجديد المزعوم تجاه أوكرانيا، قال لافروف إنه سيجيب "بكلمات ترامب، هذا ما سأقوله لكم".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن روسيا ستأخذ في الاعتبار مسار العسكرة المتبع في أوروبا، في جميع مجالات تخطيطها.وقال لافروف للصحفيين: "إذا كان السيد (المستشار الألماني فريدريتش) ميرتس، يعتقد أن الإمكانيات السلمية قد استنفدت، فمن المحتمل أنه قرر في النهاية تكريس نفسه بالكامل لعسكرة ألمانيا".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن لافروف وروبيو، تبادلا على هامش الجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كوالالمبور، وجهات النظر بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، بالإضافة إلى الوضع حول إيران وسوريا.ووصل لافروف، أمس الخميس، إلى ماليزيا، في زيارة لمدة يومين، للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).روبيو: الولايات المتحدة استمعت إلى مقترحات جديدة من روسيا بشأن أوكرانيا

واشنطن

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سبوتنيك عربي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا خلال الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كوالامبور 2025-07-11T06:12+0000 true PT35M23S

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روسيا, واشنطن, ماركو روبيو, أخبار ماليزيا اليوم, видео