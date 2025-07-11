لافروف: أكدت على موقف روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا خلال الاجتماع مع روبيو
06:12 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 08:31 GMT 11.07.2025)
© Sputnik . mid.ruوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
© Sputnik . mid.ru
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأنه ناقش قضية أوكرانيا، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مؤكدًا خلال الاجتماع على موقف روسيا بشأن تسوية النزاع.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "نعم، ناقشنا قضية أوكرانيا، وأكدنا الموقف الذي عبّر عنه الرئيس بوتين، بما في ذلك ما تم تأكيده في 3 يوليو(تموز الجاري)، خلال محادثة (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأشار لافروف إلى أنه لم يناقش مع نظيره الأمريكي معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، خلال الاجتماع الذي عقد بينهما يوم أمس الخميس.
وفي رد على سؤال حول النهج الروسي الجديد المزعوم تجاه أوكرانيا، قال لافروف إنه سيجيب "بكلمات ترامب، هذا ما سأقوله لكم".
وتابع لافروف: "قال (ترامب) توقعوا مفاجأت كبيرة، حسنًا، لا أعرف شيئا عن المفاجأت الكبيرة، لكن من المفهوم إذا كنتم على دراية بالنشاط الدبلوماسي، أن هناك أشياء لا يتم التعليق عليها".
📹 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك نهج روسي جديد تجاه أوكرانيا:— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 11, 2025
"سأرد بكلمات ترامب - هذا ما سأخبركم به"
و زعم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تلقت مؤخرًا مقترحات جديدة لحل الصراع في أوكرانيا خلال اجتماع مع ممثلين… pic.twitter.com/voxI8C53me
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن روسيا ستأخذ في الاعتبار مسار العسكرة المتبع في أوروبا، في جميع مجالات تخطيطها.
وقال لافروف للصحفيين: "إذا كان السيد (المستشار الألماني فريدريتش) ميرتس، يعتقد أن الإمكانيات السلمية قد استنفدت، فمن المحتمل أنه قرر في النهاية تكريس نفسه بالكامل لعسكرة ألمانيا".
ووصف الوزير الروسي التصريحات التي تفيد بأن روسيا تشكل أي نوع من التهديد لأوروبا بأنها "هراء محض" .
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، أن لافروف وروبيو، تبادلا على هامش الجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كوالالمبور، وجهات النظر بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، بالإضافة إلى الوضع حول إيران وسوريا.
ووصل لافروف، أمس الخميس، إلى ماليزيا، في زيارة لمدة يومين، للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).