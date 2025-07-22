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الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف

الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف

سبوتنيك عربي

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع أوكرانيا. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T09:49+0000

2025-07-22T09:49+0000

2025-07-22T10:12+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول النتائج التي يتوقعها الكرملين من الجولة الثالثة من المحادثات: "بالطبع، لا يوجد ما يدعو لتوقع أي اختراقات خارقة. من غير المرجح أن يكون ذلك ممكنًا في ظل الوضع الراهن". وأضاف بيسكوف: "إن قضية التسوية الأوكرانية معقدة لدرجة أن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أو إعادة جثث القتلى أصبح ممكنًا بالفعل".وأوضح بيسكوف أن روسيا تعتزم ضمان مصالحها في التسوية الأوكرانية، وتابع قائلا: "نعتزم السعي لتحقيق مصالحنا. نعتزم ضمان مصالحنا والوفاء بالمهام التي حددناها لأنفسنا منذ البداية".وأشار بيسكوف إلى أنه قبل الحديث عن إمكانية عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين روسيا وأوكرانيا، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وأكد رفضه تقدير الإطار الزمني لاتفاق محتمل بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وأوضح: "لن أقدّر الإطار الزمني المحتمل إطلاقًا. الأمر يعتمد على عوامل عديدة، وأي توقعات ستكون خاطئة الآن".وخلص بيسكوف إلى أن الكرملين لا يشارك الشكوك حول فعالية المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. وقال للصحفيين ردًا على سؤال حول النتائج التي يتوقعها الكرملين من الجولة الثالثة من المفاوضات: "في هذه الحالة، لن أشارككم شكوككم".وسبق أن عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عقدتا في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانياالكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة

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