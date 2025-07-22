الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250722/الكرملين-لا-مؤشرات-لحدوث-اختراق-سياسي--في-الجولة-الجديدة-من-المفاوضات-مع-كييف-1102904762.html
الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف
الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف
سبوتنيك عربي
أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع أوكرانيا. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T09:49+0000
2025-07-22T10:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6282d598e6f5680c476fbbcec701334.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول النتائج التي يتوقعها الكرملين من الجولة الثالثة من المحادثات: "بالطبع، لا يوجد ما يدعو لتوقع أي اختراقات خارقة. من غير المرجح أن يكون ذلك ممكنًا في ظل الوضع الراهن". وأضاف بيسكوف: "إن قضية التسوية الأوكرانية معقدة لدرجة أن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أو إعادة جثث القتلى أصبح ممكنًا بالفعل".وأوضح بيسكوف أن روسيا تعتزم ضمان مصالحها في التسوية الأوكرانية، وتابع قائلا: "نعتزم السعي لتحقيق مصالحنا. نعتزم ضمان مصالحنا والوفاء بالمهام التي حددناها لأنفسنا منذ البداية".وأشار بيسكوف إلى أنه قبل الحديث عن إمكانية عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين روسيا وأوكرانيا، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وأكد رفضه تقدير الإطار الزمني لاتفاق محتمل بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وأوضح: "لن أقدّر الإطار الزمني المحتمل إطلاقًا. الأمر يعتمد على عوامل عديدة، وأي توقعات ستكون خاطئة الآن".وخلص بيسكوف إلى أن الكرملين لا يشارك الشكوك حول فعالية المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. وقال للصحفيين ردًا على سؤال حول النتائج التي يتوقعها الكرملين من الجولة الثالثة من المفاوضات: "في هذه الحالة، لن أشارككم شكوككم".وسبق أن عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عقدتا في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانياالكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
https://sarabic.ae/20250722/الرئاسة-التركية-المفاوضات-المحتملة-بين-موسكو-وكييف-في-إسطنبول-قد-تسفر-عن-وقف-إطلاق-النار-1102899334.html
https://sarabic.ae/20250721/البيت-الأبيض-ترامب-يواصل-العمل-بقوة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا--1102891352.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370748_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bae7120c9401abaef3604b19892615d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

الكرملين: لا مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع كييف

09:49 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 10:12 GMT 22.07.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد مؤشرات لحدوث "اختراق" في الجولة الجديدة من المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول النتائج التي يتوقعها الكرملين من الجولة الثالثة من المحادثات: "بالطبع، لا يوجد ما يدعو لتوقع أي اختراقات خارقة. من غير المرجح أن يكون ذلك ممكنًا في ظل الوضع الراهن".
وأضاف بيسكوف: "إن قضية التسوية الأوكرانية معقدة لدرجة أن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أو إعادة جثث القتلى أصبح ممكنًا بالفعل".
وأعرب بيسكوف عن أمله في عقد جولة جديدة من المحادثات مع أوكرانيا هذا الأسبوع، مؤكدا أن الكرملين سيعلن عن مواعيدها فور استعداده.
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
الرئاسة التركية: المفاوضات المحتملة بين موسكو وكييف في إسطنبول قد تسفر عن وقف إطلاق النار
08:12 GMT
وأوضح بيسكوف أن روسيا تعتزم ضمان مصالحها في التسوية الأوكرانية، وتابع قائلا: "نعتزم السعي لتحقيق مصالحنا. نعتزم ضمان مصالحنا والوفاء بالمهام التي حددناها لأنفسنا منذ البداية".
وأشار بيسكوف إلى أنه قبل الحديث عن إمكانية عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين روسيا وأوكرانيا، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وأكد رفضه تقدير الإطار الزمني لاتفاق محتمل بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، وأوضح: "لن أقدّر الإطار الزمني المحتمل إطلاقًا. الأمر يعتمد على عوامل عديدة، وأي توقعات ستكون خاطئة الآن".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أمس, 19:59 GMT
وخلص بيسكوف إلى أن الكرملين لا يشارك الشكوك حول فعالية المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. وقال للصحفيين ردًا على سؤال حول النتائج التي يتوقعها الكرملين من الجولة الثالثة من المفاوضات: "في هذه الحالة، لن أشارككم شكوككم".
وسبق أن عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عقدتا في إسطنبول. أسفرت المفاوضات عن تبادل للأسرى، وتسليم موسكو جثث العسكريين القتلى إلى نظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
البيت الأبيض: ترامب يواصل العمل "بقوة" لإنهاء الصراع في أوكرانيا
الكرملين: لا تغييرات على تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية للمفاوضات المقبلة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала