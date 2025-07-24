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الرئيس الصيني: على بكين والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والثقة المتبادلة
الرئيس الصيني: على بكين والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والثقة المتبادلة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الصين والاتحاد الأوروبي يجب أن يعززا التعاون والثقة المتبادلة في ظل الوضع الدولي المعقد. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T06:37+0000
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2025-07-24T06:37+0000
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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله: "كلما أصبح الوضع الدولي أكثر تعقيدا وخطورة، كان من الضروري أن تعمل الصين والاتحاد الأوروبي على تعزيز الاتصالات والثقة المتبادلة وتعميق التعاون، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والثقة في العالم من خلال علاقات مستقرة وصحية بين الصين والاتحاد الأوروبي".والتقى شي جين بينج، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش القمة الخامسة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيزوران الصين الخميس، للمشاركة في القمة الخامسة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي.وذكرت الوزارة أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ سيشارك في رئاسة القمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم ذاته.وتعقد هذه اللقاءات، وسط مساع يبذلها الجانبان لتسوية مجموعة من الخلافات بينهما، ومن أبرزها الرسوم الجمركية الأوروبية المشددة على السيارات الكهربائية الصينية والقيود المفروضة على بعض الشركات الأوروبية في الصين.وتحتج الصين على إدراج شركات صينية، في حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا.عشية القمة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قو جياكون استعداد الصين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة وحماية التعددية وتعزيز الحوار المفتوح.أعلنت السلطات الصينية استعدادها لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الشركات الوطنية بعد توسيع العقوبات المفروضة على روسيا.وتُعقد القمة السنوية بين الصين والاتحاد الأوروبي في ظل توترات تجارية معقدة تفاقمت في العلاقات بين بكين وبروكسل خلال العام الماضي. وكانت صحيفة بوليتيكو قد أشارت سابقًا إلى أن القمة ستكون رمزية أكثر منها ذات مغزى أو بناءة، نظرًا للنزاعات التجارية القائمة بين الطرفين. ووفقًا للصحيفة، لا تعتزم بروكسل وبكين إصدار بيان مشترك عقب القمة، بل ستكتفيان بإصدار بيان صحفي.ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على معظم دول العالملافروف: أوروبا أصيبت بالجنون وأصبحت جزءا من "الوقاحة الدولية" تجاه روسيا
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الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الرئيس الصيني: على بكين والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون والثقة المتبادلة
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الصين والاتحاد الأوروبي يجب أن يعززا التعاون والثقة المتبادلة في ظل الوضع الدولي المعقد.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله: "كلما أصبح الوضع الدولي أكثر تعقيدا وخطورة، كان من الضروري أن تعمل الصين والاتحاد الأوروبي على تعزيز الاتصالات والثقة المتبادلة وتعميق التعاون، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والثقة في العالم من خلال علاقات مستقرة وصحية بين الصين والاتحاد الأوروبي".
وبحسب الرئيس فإنه يجب على قادة الصين والاتحاد الأوروبي أن يظهروا بعد نظرهم ومسؤوليتهم في مواجهة الاضطرابات الدولية من خلال اتخاذ الخيار الاستراتيجي الصحيح الذي يلبي توقعات الناس.
والتقى شي جين بينج، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش القمة الخامسة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيزوران الصين الخميس، للمشاركة في القمة الخامسة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وذكرت الوزارة أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ سيشارك في رئاسة القمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم ذاته.
وفي وقت سابق، صرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يشعر بالقلق من فائض القدرات الصناعية في الصين، وعدم التوازن التجاري، بالإضافة إلى ما وصفته بـ"ممارسات الإكراه الاقتصادي"، وهيمنة الصين على إنتاج المواد الخام الأساسية، والمواد الكيميائية، والطائرات المسيرة الاستهلاكية.
وتعقد هذه اللقاءات، وسط مساع يبذلها الجانبان لتسوية مجموعة من الخلافات بينهما، ومن أبرزها الرسوم الجمركية الأوروبية المشددة على السيارات الكهربائية الصينية والقيود المفروضة على بعض الشركات الأوروبية في الصين.
وتحتج الصين على إدراج شركات صينية، في حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا.
عشية القمة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قو جياكون استعداد الصين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة وحماية التعددية وتعزيز الحوار المفتوح.
في وقت سابق، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي شملت لأول مرة بنوكًا صينية.
أعلنت السلطات الصينية استعدادها لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الشركات الوطنية بعد توسيع العقوبات المفروضة على روسيا.
وتُعقد القمة السنوية بين الصين والاتحاد الأوروبي في ظل توترات تجارية معقدة تفاقمت في العلاقات بين بكين وبروكسل خلال العام الماضي. وكانت صحيفة بوليتيكو قد أشارت سابقًا إلى أن القمة ستكون رمزية أكثر منها ذات مغزى أو بناءة، نظرًا للنزاعات التجارية القائمة بين الطرفين. ووفقًا للصحيفة، لا تعتزم بروكسل وبكين إصدار بيان مشترك عقب القمة، بل ستكتفيان بإصدار بيان صحفي.