https://sarabic.ae/20250724/ترامب-الولايات-المتحدة-ستفرض-رسوما-جمركية-على-معظم-دول-العالم-1102971172.html
ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على معظم دول العالم
ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على معظم دول العالم
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية على السلع المستوردة من غالبية دول العالم، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستطال الدول التي لم... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T00:42+0000
2025-07-24T00:42+0000
2025-07-24T00:42+0000
ترامب
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب خلال فعالية حول الذكاء الاصطناعي في واشنطن، نقلتها القنوات الأمريكية: "في الأساس، سنفرض الرسوم الجمركية على معظم دول العالم. أكثر من 200 دولة – وهذا يعني الكثير من الاتفاقات، حتى لو أعجبكم ذلك. ماذا أفعل مع دولة لا أعرف عنها شيئًا؟"، متهكمًا وسط ضحك الحاضرين.وأشار ترامب إلى أن هناك عددًا من الصفقات التجارية الناجحة التي تم توقيعها بالفعل، وأخرى ستُنجز قريبًا مع بعض الدول.وختم الرئيس الأمريكي بالقول: "سيكون الأمر كثيرًا على الجميع".يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.
https://sarabic.ae/20250723/ترامب-الولايات-المتحدة-بصدد-إتمام-صفقة-تجارية-مع-الصين-1102970698.html
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ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على معظم دول العالم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية على السلع المستوردة من غالبية دول العالم، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستطال الدول التي لم تتمكن من إبرام اتفاقيات تجارية مع واشنطن في الوقت المناسب.
وقال ترامب خلال فعالية حول الذكاء الاصطناعي في واشنطن، نقلتها القنوات الأمريكية: "في الأساس، سنفرض الرسوم الجمركية على معظم دول العالم. أكثر من 200 دولة – وهذا يعني الكثير من الاتفاقات، حتى لو أعجبكم ذلك. ماذا أفعل مع دولة لا أعرف عنها شيئًا؟"، متهكمًا وسط ضحك الحاضرين.
وأشار ترامب إلى أن هناك عددًا من الصفقات التجارية الناجحة التي تم توقيعها بالفعل، وأخرى ستُنجز قريبًا مع بعض الدول.
وختم الرئيس الأمريكي بالقول: "سيكون الأمر كثيرًا على الجميع".
يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية
على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.