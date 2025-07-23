https://sarabic.ae/20250723/ترامب-الولايات-المتحدة-بصدد-إتمام-صفقة-تجارية-مع-الصين-1102970698.html

ترامب: الولايات المتحدة بصدد إتمام صفقة تجارية مع الصين

ترامب: الولايات المتحدة بصدد إتمام صفقة تجارية مع الصين

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على إتمام صفقة تجارية مع الصين. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T22:06+0000

2025-07-23T22:06+0000

2025-07-23T22:06+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_60cb961b21db966e0576452fe6510d03.jpg

وقال ترامب خلال مشاركته في قمة "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي": "نحن في طور إتمام صفقتنا مع الصين".وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لقاء مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، هو الأول من نوعه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية.وخلال الاجتماع، دعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد "الطريق الصحيح للتفاهم" بين الصين وأمريكا في العصر الجديد، مؤكدا أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.وأضاف وانغ، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن سياسة أمريكا تجاه بلاده يجب أن ترتكز على مبادئ التعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل. وخلال الاجتماع، دعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد "الطريق الصحيح للتفاهم" بين الصين وأمريكا في العصر الجديد، مؤكدا أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.وأضاف وانغ، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن سياسة أمريكا تجاه بلاده يجب أن ترتكز على مبادئ التعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل. يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.وردا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.كما شهدت العاصمة البريطانية لندن يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي مفاوضات تجارية جديدة، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأمريكي وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.

https://sarabic.ae/20250711/وزير-الخارجية-الصيني-يدعو-لعلاقة-تقوم-على-الاحترام-المتبادل-مع-أمريكا-1102600627.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين