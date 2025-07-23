ترامب: الولايات المتحدة بصدد إتمام صفقة تجارية مع الصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250723/ترامب-الولايات-المتحدة-بصدد-إتمام-صفقة-تجارية-مع-الصين-1102970698.html
ترامب: الولايات المتحدة بصدد إتمام صفقة تجارية مع الصين
ترامب: الولايات المتحدة بصدد إتمام صفقة تجارية مع الصين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على إتمام صفقة تجارية مع الصين. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T22:06+0000
2025-07-23T22:06+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_60cb961b21db966e0576452fe6510d03.jpg
وقال ترامب خلال مشاركته في قمة "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي": "نحن في طور إتمام صفقتنا مع الصين".وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لقاء مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، هو الأول من نوعه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية.وخلال الاجتماع، دعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد "الطريق الصحيح للتفاهم" بين الصين وأمريكا في العصر الجديد، مؤكدا أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.وأضاف وانغ، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن سياسة أمريكا تجاه بلاده يجب أن ترتكز على مبادئ التعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل. وخلال الاجتماع، دعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد "الطريق الصحيح للتفاهم" بين الصين وأمريكا في العصر الجديد، مؤكدا أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.وأضاف وانغ، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن سياسة أمريكا تجاه بلاده يجب أن ترتكز على مبادئ التعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل. يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.وردا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.كما شهدت العاصمة البريطانية لندن يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي مفاوضات تجارية جديدة، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأمريكي وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20250711/وزير-الخارجية-الصيني-يدعو-لعلاقة-تقوم-على-الاحترام-المتبادل-مع-أمريكا-1102600627.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_75:0:1067:744_1920x0_80_0_0_c4c7adc19cac8996ba1f788690f5899e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

ترامب: الولايات المتحدة بصدد إتمام صفقة تجارية مع الصين

22:06 GMT 23.07.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على إتمام صفقة تجارية مع الصين.
وقال ترامب خلال مشاركته في قمة "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي": "نحن في طور إتمام صفقتنا مع الصين".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يلتقي نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية، 11 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
وزير الخارجية الصيني يدعو لعلاقة "تقوم على الاحترام المتبادل" مع أمريكا
11 يوليو, 14:26 GMT
وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، عقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لقاء مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، هو الأول من نوعه في عهد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية.
وخلال الاجتماع، دعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد "الطريق الصحيح للتفاهم" بين الصين وأمريكا في العصر الجديد، مؤكدا أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.
وأضاف وانغ، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن سياسة أمريكا تجاه بلاده يجب أن ترتكز على مبادئ التعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل.
وخلال الاجتماع، دعا وانغ إلى بذل جهود مشتركة لإيجاد "الطريق الصحيح للتفاهم" بين الصين وأمريكا في العصر الجديد، مؤكدا أهمية أن تنظر واشنطن إلى بكين بموقف موضوعي وعقلاني وعملي.
وأضاف وانغ، وهو عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن سياسة أمريكا تجاه بلاده يجب أن ترتكز على مبادئ التعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل.
يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.
وردا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.
كما شهدت العاصمة البريطانية لندن يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي مفاوضات تجارية جديدة، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأمريكي وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала