https://sarabic.ae/20250723/الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لمفاوضات-تجارية-صعبة-مع-الصين-1102930199.html

الاتحاد الأوروبي يستعد لمفاوضات تجارية صعبة مع الصين

الاتحاد الأوروبي يستعد لمفاوضات تجارية صعبة مع الصين

سبوتنيك عربي

يستعد زعماء الاتحاد الأوروبي لإجراء "محادثات صعبة" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط التوترات التجارية والصراع في أوكرانيا خلال القمة المقبلة بين الاتحاد... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T08:29+0000

2025-07-23T08:29+0000

2025-07-23T08:29+0000

الصين

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وصرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يشعر بالقلق من فائض القدرات الصناعية في الصين، وعدم التوازن التجاري، بالإضافة إلى ما وصفته بـ"ممارسات الإكراه الاقتصادي"، وهيمنة الصين على إنتاج المواد الخام الأساسية، والمواد الكيميائية، والطائرات المسيرة الاستهلاكية.وشددت كالاس على أن "التجارة والأمن مترابطان".وتشير صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن بروكسل أطلقت 25 تحقيقًا بشأن السلع الصينية خلال العام الماضي.وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش، يوم أمس الثلاثاء، إن القمة المقبلة بين التكتل مع الصين فرصة لمناقشة قضايا التجارة والاستثمار الهامة، مضيفا أنه أجرى "مكالمة هامة" مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو.عشية القمة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قو جياكون استعداد الصين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة وحماية التعددية وتعزيز الحوار المفتوح.أعلنت السلطات الصينية استعدادها لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الشركات الوطنية بعد توسيع العقوبات المفروضة على روسيا.القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين في 24 يوليو/تموز. وسيعقد شي جين بينغ اجتماعات شخصية منفصلة مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.في القمة، تخطط قيادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الصراع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع الصين. كما سيناقش الطرفان التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتحول الأخضر.لافروف: أوروبا أصيبت بالجنون وأصبحت جزءا من "الوقاحة الدولية" تجاه روسياالاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية استهداف قطاع الخدمات الأمريكي

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