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الاتحاد الأوروبي يستعد لمفاوضات تجارية صعبة مع الصين
الاتحاد الأوروبي يستعد لمفاوضات تجارية صعبة مع الصين
سبوتنيك عربي
يستعد زعماء الاتحاد الأوروبي لإجراء "محادثات صعبة" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط التوترات التجارية والصراع في أوكرانيا خلال القمة المقبلة بين الاتحاد... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T08:29+0000
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وصرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يشعر بالقلق من فائض القدرات الصناعية في الصين، وعدم التوازن التجاري، بالإضافة إلى ما وصفته بـ"ممارسات الإكراه الاقتصادي"، وهيمنة الصين على إنتاج المواد الخام الأساسية، والمواد الكيميائية، والطائرات المسيرة الاستهلاكية.وشددت كالاس على أن "التجارة والأمن مترابطان".وتشير صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن بروكسل أطلقت 25 تحقيقًا بشأن السلع الصينية خلال العام الماضي.وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش، يوم أمس الثلاثاء، إن القمة المقبلة بين التكتل مع الصين فرصة لمناقشة قضايا التجارة والاستثمار الهامة، مضيفا أنه أجرى "مكالمة هامة" مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو.عشية القمة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قو جياكون استعداد الصين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة وحماية التعددية وتعزيز الحوار المفتوح.أعلنت السلطات الصينية استعدادها لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الشركات الوطنية بعد توسيع العقوبات المفروضة على روسيا.القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين في 24 يوليو/تموز. وسيعقد شي جين بينغ اجتماعات شخصية منفصلة مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.في القمة، تخطط قيادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الصراع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع الصين. كما سيناقش الطرفان التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتحول الأخضر.لافروف: أوروبا أصيبت بالجنون وأصبحت جزءا من "الوقاحة الدولية" تجاه روسياالاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية استهداف قطاع الخدمات الأمريكي
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الصين, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يستعد لمفاوضات تجارية صعبة مع الصين
يستعد زعماء الاتحاد الأوروبي لإجراء "محادثات صعبة" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط التوترات التجارية والصراع في أوكرانيا خلال القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين في بكين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أوروبية.
وصرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يشعر بالقلق من فائض القدرات الصناعية في الصين، وعدم التوازن التجاري، بالإضافة إلى ما وصفته بـ"ممارسات الإكراه الاقتصادي"، وهيمنة الصين على إنتاج المواد الخام الأساسية، والمواد الكيميائية، والطائرات المسيرة الاستهلاكية.
وشددت كالاس على أن "التجارة والأمن مترابطان".
وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التبادل المفتوح لوجهات النظر على هذا المستوى يُعد إنجازًا بالفعل، على الرغم من تعقيد جدول الأعمال.
وتشير صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن بروكسل أطلقت 25 تحقيقًا بشأن السلع الصينية خلال العام الماضي.
ويعتقد وانغ دونغ، وهو خبير من بكين، أن الحوار سيسمح بإحراز تقدم في مجالات مثل استقرار سلسلة التوريد وإصلاح منظمة التجارة العالمية وأجندة المناخ.
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش، يوم أمس الثلاثاء، إن القمة المقبلة بين التكتل مع الصين فرصة لمناقشة قضايا التجارة والاستثمار الهامة، مضيفا أنه أجرى "مكالمة هامة" مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو.
عشية القمة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قو جياكون استعداد الصين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة وحماية التعددية وتعزيز الحوار المفتوح.
في وقت سابق، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي شملت لأول مرة بنوكًا صينية.
أعلنت السلطات الصينية استعدادها لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الشركات الوطنية بعد توسيع العقوبات المفروضة على روسيا.
العام الجاري يوافق الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، والذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة.
القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين في 24 يوليو/تموز. وسيعقد شي جين بينغ اجتماعات شخصية منفصلة مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
في القمة، تخطط قيادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الصراع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع الصين. كما سيناقش الطرفان التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتحول الأخضر.