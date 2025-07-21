https://sarabic.ae/20250721/الاتحاد-الأوروبي-يبحث-إمكانية-استهداف-قطاع-الخدمات-الأمريكي-1102887280.html

الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية استهداف قطاع الخدمات الأمريكي

الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية استهداف قطاع الخدمات الأمريكي

سبوتنيك عربي

يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة تستهدف قطاع الخدمات الأمريكي وقطاعات أخرى، في ظل تراجع فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T16:40+0000

2025-07-21T16:40+0000

2025-07-21T16:40+0000

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وأفاد دبلوماسيون أوروبيون أن دولا أوروبية رئيسية، بما في ذلك ألمانيا، باتت تميل إلى اعتماد حزمة واسعة من التدابير الاقتصادية للرد على السياسات التجارية الأمريكية، خاصة بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من أغسطس/آب 2025، وفقا لما كشفه الدبلوماسيون لوسيلة إعلام غربية.وكانت المفوضية الأوروبية، التي تمثل التكتل المؤلف من 27 دولة في المفاوضات التجارية، تقترب من اتفاق يحدد الرسوم الجمركية الأمريكية عند 10%، لكن هذه الآمال تبددت بعد محادثات الأسبوع الماضي في واشنطن بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش ومسؤولين أمريكيين.وأشار الدبلوماسيون إلى أن المسؤولين الأمريكيين قدموا مقترحات متضاربة، مع طرح معدلات رسوم قد تتجاوز بكثير النسبة المذكورة، مما زاد من حالة عدم اليقين.أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، اقتراحها قائمة جديدة من السلع الأمريكية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار) يمكن أن تكون هدفاً لرسوم جمركية أوروبية في حال فشلت المحادثات بشأن التعريفات الجمركية مع واشنطن.وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، إن التكتل يعد قائمة رسوم جمركية إضافية على الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، وفق وسائل إعلام غربية.وتأتي قائمة الرسوم الإضافية ردا على الرسوم الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس.ويأمل الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى حل تفاوضي مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والتكتل، والرسوم الجمركية المرتفعة.وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، اجتماعا لمناقشة سبل الرد على أحدث إعلانات الرئيس الأمريكي وتجهيز قائمة إجراءات مضادة.وتستند القائمة المقترحة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اقتراح سابق في مايو/أيار الماضي، وتشمل بشكل أساسي السلع الصناعية والزراعية بقيمة واردات تصل إلى حوالي 95 مليار يورو.وتم تعديل القائمة بعد مشاورات مع العواصم وممثلي الصناعة.ولم يقدم مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل حول السلع التي تم رفعها من القائمة.وقال ترامب في رسالة إلى فون دير لاين، الجمعة قبل الماضي، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية.من جانبها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت قبل الماضي، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها في الوقت ذاته أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وأوضحت فون دير لاين، في بيان، أن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي".وفي الوقت ذاته، سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا".

https://sarabic.ae/20250408/وزير-فرنسا-تؤيد-مقترحا-أوروبيا-بفرض-رسوم-جمركية-على-أمريكا-ردا-على-تعريفات-ترامب-1099319742.html

https://sarabic.ae/20250714/الاتحاد-الأوروبي-يعد-قائمة-جمركية-مضادة-ردا-على-إعلان-ترامب-1102681434.html

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