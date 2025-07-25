https://sarabic.ae/20250725/إيران-وقطر-تدعوان-لإنهاء-الحصار-على-غزة-والضفة-ولتحرك-دولي-عاجل-لوقف-الإبادة-1103044559.html

إيران وقطر تدعوان لإنهاء الحصار على غزة والضفة ولتحرك دولي عاجل لـ"وقف الإبادة"

إيران وقطر تدعوان لإنهاء الحصار على غزة والضفة ولتحرك دولي عاجل لـ"وقف الإبادة"

سبوتنيك عربي

أكدت إيران وقطر، اليوم الجمعة، على ضرورة إنهاء الحصار الغذائي والطبي المفروض على قطاع غزة والضفة الغربية، مشددتين على "أهمية تحرك عاجل من قبل المجتمع الدولي... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار المشاورات الإيرانية مع الدول الإسلامية، حول الوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفعالة لإنقاذ سكان غزة من المجاعة والعدوان، مطالبين بوقف فوري للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر، منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورًا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

https://sarabic.ae/20250725/أعضاء-بالكونغرس-الأمريكي-يحذرون-من-كارثة-إنسانية-في-غزة-ويدعون-إلى-تحرك-عاجل-1103043711.html

https://sarabic.ae/20250725/قطر-ومصر-تؤكدان-مواصلة-جهود-الوساطة-لإنهاء-الحرب-في-قطاع-غزة-1103039707.html

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غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, قطر, إيران, العالم, أخبار العالم الآن