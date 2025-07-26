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https://sarabic.ae/20250726/العاهل-الأردني-يؤكد-لترامب-هاتفيا-ضرورة-بذل-الجهود-لوقف-الحرب-على-غزة--1103069787.html
العاهل الأردني يؤكد لترامب هاتفيا ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على غزة
العاهل الأردني يؤكد لترامب هاتفيا ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T19:26+0000
2025-07-26T19:26+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الديوان الملكي الأردني في بيان نشره على موقع "إكس"، اليوم السبت، إن الملك عبد الله الثاني جدد التأكيد "خلال الاتصال [الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب] على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية".وأوضح الديوان الملكي أن الاتصال تناول أيضا مجمل المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في قطاع غزة وسوريا.كشف مسؤولون في البيت الأبيض، اليوم السبت، أن "فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بدأ بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه قطاع غزة".وأضافوا أن "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين أن واشنطن ستغير الاستراتيجية بشأن غزة"، مؤكدين أن "روبيو يؤيد نهجا أكثر شمولا لإنهاء حرب غزة وإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين".
https://sarabic.ae/20250726/الإمارات-تعلن-استئناف-عمليات-الإسقاط-الجوي-للمساعدات-في-غزة-على-الفور-1103069139.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

العاهل الأردني يؤكد لترامب هاتفيا ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على غزة

19:26 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Alex Brandonملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، واشنطن، 11 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة بذل الجهود لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان نشره على موقع "إكس"، اليوم السبت، إن الملك عبد الله الثاني جدد التأكيد "خلال الاتصال [الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب] على ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية".
وأوضح الديوان الملكي أن الاتصال تناول أيضا مجمل المستجدات في المنطقة، وخاصة التطورات في قطاع غزة وسوريا.
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
الإمارات تعلن استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور
18:59 GMT
كشف مسؤولون في البيت الأبيض، اليوم السبت، أن "فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بدأ بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه قطاع غزة".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين، قولهم إن "ترامب منزعج من مقتل الفلسطينيين ويريد إنهاء حرب غزة"، مشيرين إلى أن إدارة ترامب لا تفضل الهدن القصيرة بغزة التي توصلت إليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأضافوا أن "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغ عائلات الرهائن الإسرائيليين أن واشنطن ستغير الاستراتيجية بشأن غزة"، مؤكدين أن "روبيو يؤيد نهجا أكثر شمولا لإنهاء حرب غزة وإعادة كافة الرهائن الإسرائيليين".
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