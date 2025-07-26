https://sarabic.ae/20250726/الإمارات-تعلن-استئناف-عمليات-الإسقاط-الجوي-للمساعدات-في-غزة-على-الفور-1103069139.html
الإمارات تعلن استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور
الإمارات تعلن استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور
سبوتنيك عربي
صرح وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن زايد، بأن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة حرجة وغير مسبوقة". 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T18:59+0000
2025-07-26T18:59+0000
2025-07-26T18:59+0000
العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101956239_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_c3960776b8f9a302f6c9c4b0c281f005.jpg
وأشار إلى أن "الإمارات تواصل تصدر الجهود الدولية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وشدد على أن "التزام الإمارات بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني يظل راسخا وثابتا". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها، في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250726/السيسي-وماكرون-يؤكدان-ضرورة-إيصال-المساعدات-الإنسانية-بشكل-كاف-وملائم-إلى-أهالي-قطاع-غزة-1103063149.html
https://sarabic.ae/20250723/إيران-تعتزم-إرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-1102925824.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101956239_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_b17098ed37311a7ef92c828362abcb8e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
الإمارات تعلن استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور
صرح وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن زايد، بأن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة حرجة وغير مسبوقة".
وأشار إلى أن "الإمارات تواصل تصدر الجهود الدولية لإيصال المساعدات
المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأردف الوزير أن "الإمارات ستواصل تقديم الدعم الإغاثي للمتضررين عبر البر والجو والبحر، معلنا استئناف عمليات الإسقاط الجوي على الفور".
وشدد على أن "التزام الإمارات بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني يظل راسخا وثابتا".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر
، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية
دخولها، في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.