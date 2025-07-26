الإمارات تعلن استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
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16:03 GMT
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مرايا العلوم
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
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صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
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مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
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ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
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الإمارات تعلن استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور
الإمارات تعلن استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور
سبوتنيك عربي
صرح وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن زايد، بأن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة حرجة وغير مسبوقة". 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T18:59+0000
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وأشار إلى أن "الإمارات تواصل تصدر الجهود الدولية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وشدد على أن "التزام الإمارات بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني يظل راسخا وثابتا". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها، في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250726/السيسي-وماكرون-يؤكدان-ضرورة-إيصال-المساعدات-الإنسانية-بشكل-كاف-وملائم-إلى-أهالي-قطاع-غزة-1103063149.html
https://sarabic.ae/20250723/إيران-تعتزم-إرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-1102925824.html
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة

الإمارات تعلن استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة على الفور

18:59 GMT 26.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبدالله بن زايد، بأن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مرحلة حرجة وغير مسبوقة".
وأشار إلى أن "الإمارات تواصل تصدر الجهود الدولية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأردف الوزير أن "الإمارات ستواصل تقديم الدعم الإغاثي للمتضررين عبر البر والجو والبحر، معلنا استئناف عمليات الإسقاط الجوي على الفور".

وشدد على أن "التزام الإمارات بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني يظل راسخا وثابتا".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
الرئيسان الفرنسي والمصري، إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وملائم إلى أهالي قطاع غزة
14:13 GMT
وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
إيران تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
23 يوليو, 05:27 GMT
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها، في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
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