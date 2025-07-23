https://sarabic.ae/20250723/إيران-تعتزم-إرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-1102925824.html
إيران تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
إيران تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الإيرانية أن الهلال الأحمر الإيراني سيباشر قريبا إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T05:27+0000
2025-07-23T05:27+0000
2025-07-23T05:27+0000
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جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ولفتت الوكالة إلى أن مهجراني أدانت ما وصفته بـ"الجرائم الوحشية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة، منتقدة الصمت العالمي تجاه شعب يتم قتله بلا ذنب، على حد وصفها.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز الجاري تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.وأمس الثلاثاء فقط، تسببت الغارات والهجمات الإسرائيلية في مقتل 85 فلسطينيا، بينهم 31 على الأقل من "منتظري المساعدات"، وأصيب عشرات آخرون، حسبما وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
https://sarabic.ae/20250713/عراقجي-يهاجم-نتنياهو-فشل-عسكري-في-غزة-وتدخل-سافر-في-مفاوضات-إيران-وأمريكا-1102660960.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, إيران
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, إيران
إيران تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
أعلنت الحكومة الإيرانية أن الهلال الأحمر الإيراني سيباشر قريبا إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ولفتت الوكالة إلى أن مهجراني أدانت ما وصفته بـ"الجرائم الوحشية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة
، منتقدة الصمت العالمي تجاه شعب يتم قتله بلا ذنب، على حد وصفها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز الجاري تسببت الحرب
على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
وأمس الثلاثاء فقط، تسببت الغارات والهجمات الإسرائيلية في مقتل 85 فلسطينيا، بينهم 31 على الأقل من "منتظري المساعدات"، وأصيب عشرات آخرون، حسبما وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".