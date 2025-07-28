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برعاية سعودية فرنسية.. مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ينطلق اليوم في نيويورك
برعاية سعودية فرنسية.. مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ينطلق اليوم في نيويورك
سبوتنيك عربي
تنطلق، اليوم الإثنين، بمدينة نيويورك الأمريكية أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T08:14+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن المؤتمر يستمر حتى الـ 30 من يوليو/ تموز الجاري، برعاية مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الزخم الدولي لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، عبر اتخاذ تدابير عملية لاحترام القانون الدولي، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن لجميع الأطراف، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.رئاسة المؤتمريرأس المؤتمر وزيرا خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وفرنسا جان نويل بار، فيما يمثل فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن الجلسة الافتتاحية يشارك فيها كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلو الدول والمنظمات الدولية.وأكدت السعودية أنها تستند في رئاستها إلى مواقفها الثابتة تجاه دعم الحقوق الفلسطينية، والعمل لتحقيق سلام دائم، بينما أوضحت فرنسا أنها ستستغل المؤتمر للدعوة للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تمهيدا لما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول نية باريس الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل.وبحسب الوكالة، فإن المؤتمر يمثل خطوة تستكمل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أصدرته في مايو/ أيار 2024، بأغلبية ساحقة (143 دولة) أحقية فلسطين بعضوية كاملة في المنظمة الدولية، في خطوة اعتبرها مراقبون دعمًا غير مسبوق نحو تجسيد حل الدولتين.كما يمثل المؤتمر منصة دولية مهمة لإعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية، ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الفلسطينيين في الحرية والدولة. وتحظى دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.
https://sarabic.ae/20250630/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-إسرائيل-تسعى-لحرمان-الشعب-الفلسطيني-من-حقوقه-المشروعة-1102226253.html
https://sarabic.ae/20250727/وزير-الخارجية-السعودي-سنعمل-مع-فرنسا-لتسوية-القضية-الفلسطينية-وتنفيذ-حل-الدولتين-1103083265.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, السعودية, أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, السعودية, أخبار فرنسا

برعاية سعودية فرنسية.. مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ينطلق اليوم في نيويورك

08:14 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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تنطلق، اليوم الإثنين، بمدينة نيويورك الأمريكية أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن المؤتمر يستمر حتى الـ 30 من يوليو/ تموز الجاري، برعاية مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة
30 يونيو, 16:53 GMT
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الزخم الدولي لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، عبر اتخاذ تدابير عملية لاحترام القانون الدولي، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن لجميع الأطراف، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

رئاسة المؤتمر

يرأس المؤتمر وزيرا خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وفرنسا جان نويل بار، فيما يمثل فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن الجلسة الافتتاحية يشارك فيها كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلو الدول والمنظمات الدولية.
وأكدت السعودية أنها تستند في رئاستها إلى مواقفها الثابتة تجاه دعم الحقوق الفلسطينية، والعمل لتحقيق سلام دائم، بينما أوضحت فرنسا أنها ستستغل المؤتمر للدعوة للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تمهيدا لما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول نية باريس الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
وزير الخارجية السعودي: سنعمل مع فرنسا لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
أمس, 12:39 GMT
وبحسب الوكالة، فإن المؤتمر يمثل خطوة تستكمل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أصدرته في مايو/ أيار 2024، بأغلبية ساحقة (143 دولة) أحقية فلسطين بعضوية كاملة في المنظمة الدولية، في خطوة اعتبرها مراقبون دعمًا غير مسبوق نحو تجسيد حل الدولتين.
كما يمثل المؤتمر منصة دولية مهمة لإعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الدولية، ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الفلسطينيين في الحرية والدولة.
وتحظى دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.
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