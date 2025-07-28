https://sarabic.ae/20250728/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يطالب-بنشر-قوات-دولية-في-غزة-بالتنسيق-مع-السلطة-الفلسطينية-1103128675.html
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بنشر قوات دولية في غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بنشر قوات دولية في غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الاثنين، أن حل الدولتين فرصة تاريخية لا ينبغي إضاعتها. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T15:23+0000
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وشدد مصطفى، خلال كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، على ضرورة توقف إسرائيل فورا عن سياسة التجويع في غزة، داعيا "حماس" إلى تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية.وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، بنشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا الاستعداد لتنفيذ الالتزامات في غزة.وأكد محمد مصطفى، دعم جهود الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي لحل الدولتين يحمل أملا للفلسطينيين بوجود طريق للسلام.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-غزة-بـ-أبواب-الجحيم-1103105832.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بنشر قوات دولية في غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية
15:23 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 15:24 GMT 28.07.2025)
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الاثنين، أن حل الدولتين فرصة تاريخية لا ينبغي إضاعتها.
وشدد مصطفى، خلال كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، على ضرورة توقف إسرائيل فورا عن سياسة التجويع في غزة، داعيا "حماس" إلى تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، بنشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا الاستعداد لتنفيذ الالتزامات في غزة.
وأكد محمد مصطفى، دعم جهود الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي لحل الدولتين يحمل أملا للفلسطينيين بوجود طريق للسلام.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير
، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".
وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين
في قطاع غزة.
وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.
ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات
المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.