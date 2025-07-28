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السيسي: لا عوائق أمام دخول المساعدات إلى غزة ونؤكد على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني
السيسي: لا عوائق أمام دخول المساعدات إلى غزة ونؤكد على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T11:50+0000
2025-07-28T11:50+0000
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الإثنين، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني. ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250724/مصر-تندد-بـالدعاية-المغرضة-حول-حصار-غزة-وتؤكد-معبر-رفح-مفتوح-ودعمنا-للفلسطينيين-مستمر-1102999831.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل

السيسي: لا عوائق أمام دخول المساعدات إلى غزة ونؤكد على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني

11:50 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
تابعنا عبر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الإثنين، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".
وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.
ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
مصر تندد بـ"الدعاية المغرضة" حول حصار غزة وتؤكد: معبر رفح مفتوح ودعمنا للفلسطينيين مستمر
24 يوليو, 16:01 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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