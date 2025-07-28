https://sarabic.ae/20250728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-غزة-بـ-أبواب-الجحيم-1103105832.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد غزة بـ "أبواب الجحيم"

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد غزة بـ "أبواب الجحيم"

سبوتنيك عربي

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن بلاده ستفتح ما وصفه بـ "أبواب الجحيم" على قطاع غزة، إذا لم تفرج حركة "حماس" الفلسطينية عن المحتجزين الإسرائيليين في... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T09:36+0000

2025-07-28T09:36+0000

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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش زيارته إلى مدينة حولون جنوبي تل أبيب، التي تعرضت لأضرار جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.وقال كاتس: "أقول بأوضح العبارات وأعني كل كلمة أقولها: إذا لم تفرج حماس عن الرهائن.. ستفتح أبواب الجحيم في غزة".وتابع: "إضافة إلى ما نقوم به بشكل مكثف سنقوم بالمزيد وأكثر من ذلك وسنحمي الرهائن وسنضرب كل ما له علاقة بحماس حتى تقوم بالإفراج عن الرهائن".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250727/حماس-لا-معنى-لاستمرار-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-ظل-استمرار-الحصار-والتجويع-لسكان-غزة-1103094446.html

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