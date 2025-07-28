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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد غزة بـ "أبواب الجحيم"
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد غزة بـ "أبواب الجحيم"
سبوتنيك عربي
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن بلاده ستفتح ما وصفه بـ "أبواب الجحيم" على قطاع غزة، إذا لم تفرج حركة "حماس" الفلسطينية عن المحتجزين الإسرائيليين في... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T09:36+0000
2025-07-28T09:36+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش زيارته إلى مدينة حولون جنوبي تل أبيب، التي تعرضت لأضرار جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.وقال كاتس: "أقول بأوضح العبارات وأعني كل كلمة أقولها: إذا لم تفرج حماس عن الرهائن.. ستفتح أبواب الجحيم في غزة".وتابع: "إضافة إلى ما نقوم به بشكل مكثف سنقوم بالمزيد وأكثر من ذلك وسنحمي الرهائن وسنضرب كل ما له علاقة بحماس حتى تقوم بالإفراج عن الرهائن".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250727/حماس-لا-معنى-لاستمرار-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-ظل-استمرار-الحصار-والتجويع-لسكان-غزة-1103094446.html
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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد غزة بـ "أبواب الجحيم"

09:36 GMT 28.07.2025
© AP Photoوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن بلاده ستفتح ما وصفه بـ "أبواب الجحيم" على قطاع غزة، إذا لم تفرج حركة "حماس" الفلسطينية عن المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش زيارته إلى مدينة حولون جنوبي تل أبيب، التي تعرضت لأضرار جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.
وقال كاتس: "أقول بأوضح العبارات وأعني كل كلمة أقولها: إذا لم تفرج حماس عن الرهائن.. ستفتح أبواب الجحيم في غزة".
وتابع: "إضافة إلى ما نقوم به بشكل مكثف سنقوم بالمزيد وأكثر من ذلك وسنحمي الرهائن وسنضرب كل ما له علاقة بحماس حتى تقوم بالإفراج عن الرهائن".
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
"حماس": لا معنى لاستمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في ظل استمرار "الحصار والتجويع" لسكان غزة
أمس, 19:50 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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