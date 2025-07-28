https://sarabic.ae/20250728/غوتيريش-الوضع-في-غزة-وصل-إلى-الانهيار-1103127876.html

غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى الانهيار

غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى الانهيار

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن "النزاع الحالي في قطاع غزة يزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره وإنهاؤه يتطلب إرادة... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T14:50+0000

2025-07-28T14:50+0000

2025-07-28T14:50+0000

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وقال غوتيريش، إن "الوضع في غزة وصل إلى الانهيار"، مؤكدا أن "التدمير الشامل لغزة أمر لا يطاق وينبغي أن يتوقف".وأضاف أن "تجويع السكان وقتل عشرات آلاف المدنيين وتصاعد عنف المستوطنين والتهجير القسري أمور ينبغي أن تتوقف"، متابعا: "هذا المؤتمر الدولي يجب أن يشكل نقطة تحول لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250728/ترامب-هناك-جوع-حقيقي-في-غزة-والوضع-مروع-جدا-1103122005.html

https://sarabic.ae/20250728/السيسي-لا-عوائق-أمام-دخول-المساعدات-إلى-غزة-ونؤكد-على-ضرورة-فتح-معبر-رفح-من-الجانب-الفلسطيني-1103117553.html

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