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ترامب: هناك جوع حقيقي في غزة والوضع "مروع جدا"
ترامب: هناك جوع حقيقي في غزة والوضع "مروع جدا"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الوضع في قطاع غزة بـ"المروع جدا"، مؤكدا أن "هناك جوع حقيقي في القطاع". 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T13:25+0000
2025-07-28T13:35+0000
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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بلاده "قدمت مساهمات بـ60 مليون دولار إلى قطاع غزة"، متهما "حماس" باستخدام الرهائن كدروع بشرية.وأعرب عن أمله أن يصل الطعام لمن يحتاجونه في غزة، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعمل على وضع خطط بشأن القطاع.وشكك ترامب في إدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وجود مجاعة في قطاع غزة، مُشيرًا إلى أنه بناءً على لقطات تلفزيونية، يبدو الأطفال هناك جائعين للغاية.وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا أود أن يكون هناك ثمن يتم دفعه للإفراج عن الرهائن في قطاع غزة"، متابعا: "بات من الصعب جدا التعامل مع حماس خلال الأيام الأخيرة لأنهم لا يريدون التخلي عن الرهائن المتبقين".وأكد ترامب أن "السكان في غزة يرون الغذاء على بعد أميال ولا يستطيعون الوصول إليه"، مشددا على ضرورة العمل على إنشاء مراكز غذاء في القطاع.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250728/ألمانيا-تقول-إنها-ستزيد-الضغط-على-إسرائيل-ما-لم-يتم-إحراز-تقدم-بشأن-أزمة-الجوع-في-غزة-1103119561.html
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https://sarabic.ae/20250727/ردا-على-ما-يجري-في-غزة-أنصار-الله-تعلن-مرحلة-جديدة-من-التصعيد-العسكري-ضد-إسرائيل--1103096317.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: هناك جوع حقيقي في غزة والوضع "مروع جدا"

13:25 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 13:35 GMT 28.07.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الوضع في قطاع غزة بـ"المروع جدا"، مؤكدا أن "هناك جوع حقيقي في القطاع".
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بلاده "قدمت مساهمات بـ60 مليون دولار إلى قطاع غزة"، متهما "حماس" باستخدام الرهائن كدروع بشرية.
وأعرب عن أمله أن يصل الطعام لمن يحتاجونه في غزة، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعمل على وضع خطط بشأن القطاع.
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وشكك ترامب في إدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وجود مجاعة في قطاع غزة، مُشيرًا إلى أنه بناءً على لقطات تلفزيونية، يبدو الأطفال هناك جائعين للغاية.
وقال: "لا أعرف. على التلفزيون، أقول إن الأمر ليس كذلك تمامًا، لأن هؤلاء الأطفال يبدون جائعين للغاية. لكننا نُقدم الكثير من المال والطعام. والآن تنضم دول أخرى إلينا... إنها أزمة إنسانية. إنها كارثة مُطلقة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا أود أن يكون هناك ثمن يتم دفعه للإفراج عن الرهائن في قطاع غزة"، متابعا: "بات من الصعب جدا التعامل مع حماس خلال الأيام الأخيرة لأنهم لا يريدون التخلي عن الرهائن المتبقين".
وأكد ترامب أن "السكان في غزة يرون الغذاء على بعد أميال ولا يستطيعون الوصول إليه"، مشددا على ضرورة العمل على إنشاء مراكز غذاء في القطاع.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".
وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.
ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
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ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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