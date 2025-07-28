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https://sarabic.ae/20250728/ألمانيا-تقول-إنها-ستزيد-الضغط-على-إسرائيل-ما-لم-يتم-إحراز-تقدم-بشأن-أزمة-الجوع-في-غزة-1103119561.html
ألمانيا تقول إنها ستزيد الضغط على إسرائيل ما لم يتم إحراز تقدم بشأن أزمة الجوع في غزة
ألمانيا تقول إنها ستزيد الضغط على إسرائيل ما لم يتم إحراز تقدم بشأن أزمة الجوع في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، أنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل، بشأن الجوع المتزايد في غزة، دون الخوض في تفاصيل. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T12:50+0000
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غزة
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وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها المستشار الألماني، فريدريش ميرز، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: "كان المستشار واضحا تماما في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يُحرز تقدم". وأضاف: "من حيث المبدأ، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية، وهو أيضا هدف اجتماع الأمن الذي عُقد بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250728/السيسي-لا-عوائق-أمام-دخول-المساعدات-إلى-غزة-ونؤكد-على-ضرورة-فتح-معبر-رفح-من-الجانب-الفلسطيني-1103117553.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار ألمانيا
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار ألمانيا

ألمانيا تقول إنها ستزيد الضغط على إسرائيل ما لم يتم إحراز تقدم بشأن أزمة الجوع في غزة

12:50 GMT 28.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، أنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل، بشأن الجوع المتزايد في غزة، دون الخوض في تفاصيل.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها المستشار الألماني، فريدريش ميرز، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: "كان المستشار واضحا تماما في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يُحرز تقدم".
وأضاف: "من حيث المبدأ، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية، وهو أيضا هدف اجتماع الأمن الذي عُقد بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
السيسي: لا عوائق أمام دخول المساعدات إلى غزة ونؤكد على ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني
11:50 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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