https://sarabic.ae/20250728/ألمانيا-تقول-إنها-ستزيد-الضغط-على-إسرائيل-ما-لم-يتم-إحراز-تقدم-بشأن-أزمة-الجوع-في-غزة-1103119561.html

ألمانيا تقول إنها ستزيد الضغط على إسرائيل ما لم يتم إحراز تقدم بشأن أزمة الجوع في غزة

ألمانيا تقول إنها ستزيد الضغط على إسرائيل ما لم يتم إحراز تقدم بشأن أزمة الجوع في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، أنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل، بشأن الجوع المتزايد في غزة، دون الخوض في تفاصيل. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T12:50+0000

2025-07-28T12:50+0000

2025-07-28T12:50+0000

غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110155_10:0:819:455_1920x0_80_0_0_fcd480ffaec3485a15d9162c68a1ef33.jpg

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها المستشار الألماني، فريدريش ميرز، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: "كان المستشار واضحا تماما في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يُحرز تقدم". وأضاف: "من حيث المبدأ، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية، وهو أيضا هدف اجتماع الأمن الذي عُقد بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250728/السيسي-لا-عوائق-أمام-دخول-المساعدات-إلى-غزة-ونؤكد-على-ضرورة-فتح-معبر-رفح-من-الجانب-الفلسطيني-1103117553.html

غزة

قطاع غزة

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار ألمانيا