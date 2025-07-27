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ردا على ما يجري في غزة.. "أنصار الله" تعلن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل
ردا على ما يجري في غزة.. "أنصار الله" تعلن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الأحد، تصعيد هجماتها العسكرية ضد إسرائيل بالبدء في مرحلة جديدة من الهجمات البحرية، متوعدةً باستهداف السفن التابعة... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T22:34+0000
2025-07-27T22:34+0000
العالم العربي
أنصار الله
إسرائيل
غزة
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القاهرة -سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابعة للجماعة، "قررت القوات المسلحة اليمنية تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو".ودعا العميد سريع، الشركات إلى "وقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداء من ساعة إعلان هذا البيان"، محذراً من "أن الشركات التي تتعامل مع العدو ستتعرض سفنها للاستهداف بغض النظر عن وجهتها في أي مكان يمكن الوصول إليه".كما دعا المتحدث العسكري، كافة الدول إلى "الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة إذا أرادت تجنب هذا التصعيد".واعتبر أن "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يعبر عن الالتزام الأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق".وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "كافة العمليات العسكرية للقوات المسلحة سوف تتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".ويأتي إعلان "أنصار الله" بالتصعيد العسكري الجديد، غداة تهديدها بإجراءات عسكرية تصعيدية ضد إسرائيل، من بينها "إغلاق باب المندب تدريجياً أو نهائياً في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة".وجاء تهديد "أنصار الله" بإغلاق الممر المائي الحيوي باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي، بعد أيام من كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ويوم الثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل، 8 غارات جوية على ميناء الحديدة الذي تديره "أنصار الله" غربي اليمن، استهدفت صهريج وقود ولنشاً لقطر السفن ومعدات ثقيلة كانت تستخدم لإصلاح أضرار قصف جوي إسرائيلي سابق، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وإلحاق أضرار مادية واسعة، حسب ما أفاد حينها، مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "ريا نوفوستي".وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" في البحر الأحمر أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، ما أدى إلى إغراقها، وذلك بعد يومين من تبنيها مهاجمة السفينة التجارية (ماجيك سيز)، مبررةً الهجوم بأن السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ آيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250727/منظمة-الصحة-العالمية-وفيات-الجوع-بلغت-ذروتها-في-غزة-خلال-يوليو-1103096158.html
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العالم العربي, أنصار الله, إسرائيل, غزة
العالم العربي, أنصار الله, إسرائيل, غزة

ردا على ما يجري في غزة.. "أنصار الله" تعلن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد إسرائيل

22:34 GMT 27.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanأنصار جماعة "أنصار الله" اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء أمس الأحد، تصعيد هجماتها العسكرية ضد إسرائيل بالبدء في مرحلة جديدة من الهجمات البحرية، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية في أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
القاهرة -سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابعة للجماعة، "قررت القوات المسلحة اليمنية تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو".
وأوضح أن "المرحلة الرابعة تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسيتها، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة اليمنية".
ودعا العميد سريع، الشركات إلى "وقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداء من ساعة إعلان هذا البيان"، محذراً من "أن الشركات التي تتعامل مع العدو ستتعرض سفنها للاستهداف بغض النظر عن وجهتها في أي مكان يمكن الوصول إليه".
كما دعا المتحدث العسكري، كافة الدول إلى "الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة إذا أرادت تجنب هذا التصعيد".
واعتبر أن "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يعبر عن الالتزام الأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "كافة العمليات العسكرية للقوات المسلحة سوف تتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
ويأتي إعلان "أنصار الله" بالتصعيد العسكري الجديد، غداة تهديدها بإجراءات عسكرية تصعيدية ضد إسرائيل، من بينها "إغلاق باب المندب تدريجياً أو نهائياً في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة".
وجاء تهديد "أنصار الله" بإغلاق الممر المائي الحيوي باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي، بعد أيام من كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
ويوم الثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل، 8 غارات جوية على ميناء الحديدة الذي تديره "أنصار الله" غربي اليمن، استهدفت صهريج وقود ولنشاً لقطر السفن ومعدات ثقيلة كانت تستخدم لإصلاح أضرار قصف جوي إسرائيلي سابق، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وإلحاق أضرار مادية واسعة، حسب ما أفاد حينها، مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "ريا نوفوستي".
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
منظمة الصحة العالمية: وفيات الجوع بلغت ذروتها في غزة خلال يوليو
21:45 GMT
وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة التجارية "إترنيتي سي" في البحر الأحمر أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، ما أدى إلى إغراقها، وذلك بعد يومين من تبنيها مهاجمة السفينة التجارية (ماجيك سيز)، مبررةً الهجوم بأن السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ آيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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