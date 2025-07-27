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https://sarabic.ae/20250727/منظمة-الصحة-العالمية-وفيات-الجوع-بلغت-ذروتها-في-غزة-خلال-يوليو-1103096158.html
منظمة الصحة العالمية: وفيات الجوع بلغت ذروتها في غزة خلال يوليو
منظمة الصحة العالمية: وفيات الجوع بلغت ذروتها في غزة خلال يوليو
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، أن وفيات الجوع بلغت ذروتها في قطاع غزة خلال شهر يوليو، حيث تم إدخال أكثر من 5000 طفل دون سن الخامسة إلى المستشفيات بسبب... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T21:45+0000
2025-07-27T21:45+0000
غزة
الجوع
منظمة الصحة العالمية
العالم
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موسكو –سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن "سوء التغذية يتجه نحو مسار خطير في قطاع غزة، حيث شهد ارتفاعًا حادًا في عدد الوفيات خلال شهر يوليو. ومن بين 74 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية في عام 2025، حدثت 63 حالة في يوليو، بما في ذلك 24 طفلًا دون سن الخامسة، وطفل فوق سن الخامسة، و38 بالغًا".وأضافت منظمة الصحة العالمية، "لا تزال الأزمة قابلة للتجنب تمامًا. وقد أدى المنع المتعمد [من قِبل إسرائيل] وتأخير وصول المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية واسعة النطاق إلى فقدان العديد من الأرواح".ووفقًا للبيان، تم بالفعل إدخال أكثر من 5000 طفل دون سن الخامسة إلى العيادات الخارجية لتلقي العلاج من سوء التغذية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، ويعاني 18% منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو الشكل الأكثر تهديدًا للحياة من هذه الحالة.وأضافت منظمة الصحة العالمية، "تُلحق الأزمة أضرارًا بالغة بالنساء الحوامل والمرضعات. وتُظهر بيانات فحص مجموعة التغذية الأخيرة أن أكثر من 40% منهن يعانين من سوء التغذية الحاد الوخيم".ويوم الأربعاء، أفادت منظمة الصحة العالمية، بارتفاع حاد في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة، بما في ذلك 21 حالة وفاة موثقة لأطفال دون سن الخامسة في عام 2025 وحده. قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن سوء التغذية الحاد أثر على أكثر من 10% من سكان غزة، حيث تعاني أكثر من 20% من النساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية، والذي غالبًا ما يكون حادًا. وأكد أن أزمة الجوع تتفاقم بسبب توقف إمدادات المساعدات الإنسانية والقيود المفروضة على وصولها.في مايو/أيار، أعلنت إسرائيل عن خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق في غزة أعلنتها خالية من حماس. واتهم فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إسرائيل باستخدام المساعدات المنقذة للحياة لتهجير الفلسطينيين قسرًا
https://sarabic.ae/20250727/الأمم-المتحدة-الهدنة-المؤقتة-لا-تكفي-لوقف-الكارثة-الإنسانية-المتفاقمة-في-غزة-1103095899.html
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غزة, الجوع, منظمة الصحة العالمية, العالم
غزة, الجوع, منظمة الصحة العالمية, العالم

منظمة الصحة العالمية: وفيات الجوع بلغت ذروتها في غزة خلال يوليو

21:45 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يفتك بأطفال غزة
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، أن وفيات الجوع بلغت ذروتها في قطاع غزة خلال شهر يوليو، حيث تم إدخال أكثر من 5000 طفل دون سن الخامسة إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية خلال الأسبوعين الأولين من الشهر.
موسكو –سبوتنيك. وأشار البيان إلى أن "سوء التغذية يتجه نحو مسار خطير في قطاع غزة، حيث شهد ارتفاعًا حادًا في عدد الوفيات خلال شهر يوليو. ومن بين 74 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية في عام 2025، حدثت 63 حالة في يوليو، بما في ذلك 24 طفلًا دون سن الخامسة، وطفل فوق سن الخامسة، و38 بالغًا".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة معظم هؤلاء الأشخاص فور وصولهم إلى المرافق الطبية أو توفوا بعد ذلك بوقت قصير، حيث بدت على أجسادهم علامات واضحة على سوء التغذية الحاد.
وأضافت منظمة الصحة العالمية، "لا تزال الأزمة قابلة للتجنب تمامًا. وقد أدى المنع المتعمد [من قِبل إسرائيل] وتأخير وصول المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية واسعة النطاق إلى فقدان العديد من الأرواح".
ووفقًا للبيان، تم بالفعل إدخال أكثر من 5000 طفل دون سن الخامسة إلى العيادات الخارجية لتلقي العلاج من سوء التغذية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، ويعاني 18% منهم من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو الشكل الأكثر تهديدًا للحياة من هذه الحالة.
وأضافت منظمة الصحة العالمية، "تُلحق الأزمة أضرارًا بالغة بالنساء الحوامل والمرضعات. وتُظهر بيانات فحص مجموعة التغذية الأخيرة أن أكثر من 40% منهن يعانين من سوء التغذية الحاد الوخيم".
الجوع يفتك بأطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
الأمم المتحدة: الهدنة المؤقتة لا تكفي لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة
20:50 GMT
ويوم الأربعاء، أفادت منظمة الصحة العالمية، بارتفاع حاد في الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في قطاع غزة، بما في ذلك 21 حالة وفاة موثقة لأطفال دون سن الخامسة في عام 2025 وحده. قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن سوء التغذية الحاد أثر على أكثر من 10% من سكان غزة، حيث تعاني أكثر من 20% من النساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية، والذي غالبًا ما يكون حادًا. وأكد أن أزمة الجوع تتفاقم بسبب توقف إمدادات المساعدات الإنسانية والقيود المفروضة على وصولها.
في مايو/أيار، أعلنت إسرائيل عن خطة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق في غزة أعلنتها خالية من حماس. واتهم فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إسرائيل باستخدام المساعدات المنقذة للحياة لتهجير الفلسطينيين قسرًا
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