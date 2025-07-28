https://sarabic.ae/20250728/وزير-الخارجية-السعودي-مبادرة-السلام-العربية-هي-الأساس-للحل-العادل-للقضية-الفلسطينية-1103128063.html

وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، بأن مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

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وشدد وزير الخارجية السعودي، خلال مشاركته في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك بقيادة سعودية فرنسية، على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، معتبرا أن هذا الحل هو مفتاح لاستقرار المنطقة، وفقا لقناة "العربية".ودعا الوزير إلى وقف الكارثة الإنسانية في غزة فورا.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.

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