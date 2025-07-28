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فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية
وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، بأن مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
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وشدد وزير الخارجية السعودي، خلال مشاركته في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك بقيادة سعودية فرنسية، على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، معتبرا أن هذا الحل هو مفتاح لاستقرار المنطقة، وفقا لقناة "العربية".ودعا الوزير إلى وقف الكارثة الإنسانية في غزة فورا.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
https://sarabic.ae/20250728/ترامب-هناك-جوع-حقيقي-في-غزة-والوضع-مروع-جدا-1103122005.html
https://sarabic.ae/20250728/ألمانيا-تقول-إنها-ستزيد-الضغط-على-إسرائيل-ما-لم-يتم-إحراز-تقدم-بشأن-أزمة-الجوع-في-غزة-1103119561.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية السعودي: مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية

14:57 GMT 28.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، بأن مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.
وشدد وزير الخارجية السعودي، خلال مشاركته في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك بقيادة سعودية فرنسية، على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، معتبرا أن هذا الحل هو مفتاح لاستقرار المنطقة، وفقا لقناة "العربية".
وأشار الوزير إلى أن "المملكة، بالتعاون مع فرنسا، أمنت تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم فلسطين".
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ودعا الوزير إلى وقف الكارثة الإنسانية في غزة فورا.

وثمن بن فرحان إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن "مؤتمر حل الدولتين يمثل محطة مفصلية نحو تنفيذ هذا الحل".

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
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وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/ آذار الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غـ.زة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
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