https://sarabic.ae/20250729/متحدث-باسم-فتح-مؤتمر-حل-الدولتين-يعيد-القضية-الفلسطينية-إلى-صدارة-الاهتمام-الدولي-1103149997.html

متحدث باسم "فتح": مؤتمر حل الدولتين يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي

متحدث باسم "فتح": مؤتمر حل الدولتين يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي

سبوتنيك عربي

علّق المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية الدكتور إياد أبو زنيط، على أهمية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، وما يمكن أن يقدمه لفلسطين، مؤكدًا أن "أي جهد دولي أو عربي... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T09:50+0000

2025-07-29T09:50+0000

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وحذّر أبو زنيط، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، من أن الاستيطان في الضفة الغربية يهدف "إلى دفن حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد"، لافتًا إلى أن "مؤتمر حل الدولتين يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الساحة الدولية والاهتمام الدولي، ويأتي بثقل عربي وأوروبي ذو بعد استراتيجي يوازن المبادرات الدولية، ويطرح بديلا عادلا عن صفقات مجحفة بحق القضية الفلسطينية مثل صفقة القرن".وأشار المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية إلى أن "الفلسطينيين يتطلعون إلى أن يوفر المؤتمر دعما سياسيا وقانونيا واقتصاديا حقيقيا، في مواجهة محاولات إسرائيل لمحاصرتهم سياسيا واقتصاديا وخلق بيئة طاردة تخدم مشروع التهجير". ورأى أن "هذا المسار يشكل محاولة لكسر الاحتكار الأمريكي لعملية السلام أو التسوية السياسية بحق القضية الفلسطينية".وتوقع أبو زنيط أن "تحذو دول أخرى حذو فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين"، معتبرًا أن ذلك "يفتح مجالا للمناورة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد أن المسار السياسي والدبلوماسي الذي انتهجته منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، منذ سنوات، هو السبيل لنيل الحقوق الفلسطينية، في وقت تسعى فيه إسرائيل لجرّ الضفة إلى مواجهة عسكرية على غرار غزة".وفي ما يتعلق بخريطة طريق لحل الدولتين، أوضح أبو زنيط أن "مقدار التأثير الفرنسي في المعادلة الدولية مرهون بمقدار ما تمنحه واشنطن لهذه المبادرات"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تتبنى النظام الإسرائيلي تبنيا أبويًا وتحتضن الحكومة الإسرائيلية وتنفذ سياساتها، لأن إسرائيل جزء من مشروع أمريكي في المنطقة، ويرفض الطرفان كل الحلول وأشكال الحقوق للفلسطينيين، ويضعونهم أمام خيارات الهجرة أو الموت أو فرض الهوية الإسرائيلية".وانطلقت، أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20250728/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-المؤتمر-الدولي-بشأن-حل-الدولتين-في-نيويورك-1103124072.html

https://sarabic.ae/20250728/إسرائيل-تنتقد-مؤتمر-حل-الدولتين-1103130833.html

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