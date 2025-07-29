متحدث باسم "فتح": مؤتمر حل الدولتين يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
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خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
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مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
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10:29 GMT
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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نبض افريقيا
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11:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20250729/متحدث-باسم-فتح-مؤتمر-حل-الدولتين-يعيد-القضية-الفلسطينية-إلى-صدارة-الاهتمام-الدولي-1103149997.html
متحدث باسم "فتح": مؤتمر حل الدولتين يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي
متحدث باسم "فتح": مؤتمر حل الدولتين يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي
سبوتنيك عربي
علّق المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية الدكتور إياد أبو زنيط، على أهمية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، وما يمكن أن يقدمه لفلسطين، مؤكدًا أن "أي جهد دولي أو عربي... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T09:50+0000
2025-07-29T09:50+0000
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وحذّر أبو زنيط، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، من أن الاستيطان في الضفة الغربية يهدف "إلى دفن حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد"، لافتًا إلى أن "مؤتمر حل الدولتين يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الساحة الدولية والاهتمام الدولي، ويأتي بثقل عربي وأوروبي ذو بعد استراتيجي يوازن المبادرات الدولية، ويطرح بديلا عادلا عن صفقات مجحفة بحق القضية الفلسطينية مثل صفقة القرن".وأشار المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية إلى أن "الفلسطينيين يتطلعون إلى أن يوفر المؤتمر دعما سياسيا وقانونيا واقتصاديا حقيقيا، في مواجهة محاولات إسرائيل لمحاصرتهم سياسيا واقتصاديا وخلق بيئة طاردة تخدم مشروع التهجير". ورأى أن "هذا المسار يشكل محاولة لكسر الاحتكار الأمريكي لعملية السلام أو التسوية السياسية بحق القضية الفلسطينية".وتوقع أبو زنيط أن "تحذو دول أخرى حذو فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين"، معتبرًا أن ذلك "يفتح مجالا للمناورة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد أن المسار السياسي والدبلوماسي الذي انتهجته منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، منذ سنوات، هو السبيل لنيل الحقوق الفلسطينية، في وقت تسعى فيه إسرائيل لجرّ الضفة إلى مواجهة عسكرية على غرار غزة".وفي ما يتعلق بخريطة طريق لحل الدولتين، أوضح أبو زنيط أن "مقدار التأثير الفرنسي في المعادلة الدولية مرهون بمقدار ما تمنحه واشنطن لهذه المبادرات"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تتبنى النظام الإسرائيلي تبنيا أبويًا وتحتضن الحكومة الإسرائيلية وتنفذ سياساتها، لأن إسرائيل جزء من مشروع أمريكي في المنطقة، ويرفض الطرفان كل الحلول وأشكال الحقوق للفلسطينيين، ويضعونهم أمام خيارات الهجرة أو الموت أو فرض الهوية الإسرائيلية".وانطلقت، أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20250728/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-المؤتمر-الدولي-بشأن-حل-الدولتين-في-نيويورك-1103124072.html
https://sarabic.ae/20250728/إسرائيل-تنتقد-مؤتمر-حل-الدولتين-1103130833.html
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

متحدث باسم "فتح": مؤتمر حل الدولتين يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي

09:50 GMT 29.07.2025
© AP Photoمؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة
مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo
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علّق المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية الدكتور إياد أبو زنيط، على أهمية مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، وما يمكن أن يقدمه لفلسطين، مؤكدًا أن "أي جهد دولي أو عربي يسهم في إيجاد حل للقضية الفلسطينية أو إيقاف الحرب في غزة والضفة الغربية، في هذه اللحظة المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية".
وحذّر أبو زنيط، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، من أن الاستيطان في الضفة الغربية يهدف "إلى دفن حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد"، لافتًا إلى أن "مؤتمر حل الدولتين يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الساحة الدولية والاهتمام الدولي، ويأتي بثقل عربي وأوروبي ذو بعد استراتيجي يوازن المبادرات الدولية، ويطرح بديلا عادلا عن صفقات مجحفة بحق القضية الفلسطينية مثل صفقة القرن".
اجتماع في مقر الأمم المتحدة لمناقشة حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
أمس, 15:11 GMT
وأشار المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية إلى أن "الفلسطينيين يتطلعون إلى أن يوفر المؤتمر دعما سياسيا وقانونيا واقتصاديا حقيقيا، في مواجهة محاولات إسرائيل لمحاصرتهم سياسيا واقتصاديا وخلق بيئة طاردة تخدم مشروع التهجير". ورأى أن "هذا المسار يشكل محاولة لكسر الاحتكار الأمريكي لعملية السلام أو التسوية السياسية بحق القضية الفلسطينية".
وتوقع أبو زنيط أن "تحذو دول أخرى حذو فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين"، معتبرًا أن ذلك "يفتح مجالا للمناورة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد أن المسار السياسي والدبلوماسي الذي انتهجته منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، منذ سنوات، هو السبيل لنيل الحقوق الفلسطينية، في وقت تسعى فيه إسرائيل لجرّ الضفة إلى مواجهة عسكرية على غرار غزة".
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
إسرائيل تعلق على مؤتمر "حل الدولتين"
أمس, 16:08 GMT
وفي ما يتعلق بخريطة طريق لحل الدولتين، أوضح أبو زنيط أن "مقدار التأثير الفرنسي في المعادلة الدولية مرهون بمقدار ما تمنحه واشنطن لهذه المبادرات"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تتبنى النظام الإسرائيلي تبنيا أبويًا وتحتضن الحكومة الإسرائيلية وتنفذ سياساتها، لأن إسرائيل جزء من مشروع أمريكي في المنطقة، ويرفض الطرفان كل الحلول وأشكال الحقوق للفلسطينيين، ويضعونهم أمام خيارات الهجرة أو الموت أو فرض الهوية الإسرائيلية".
وختم قائلا: "لا يمكن الاستهانة بالجهد الدولي مهما كان، لأن إحداث شرخ في المعادلة الدولية باتجاه حل الدولتين يمكن أن يصب في مصلحة الفلسطينيين".
وانطلقت، أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.
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