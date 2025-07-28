https://sarabic.ae/20250728/إسرائيل-تنتقد-مؤتمر-حل-الدولتين-1103130833.html
إسرائيل تعلق على مؤتمر "حل الدولتين"
إسرائيل تعلق على مؤتمر "حل الدولتين"
سبوتنيك عربي
علقت إسرائيل، اليوم الاثنين، على مؤتمر "حل الدولتين" الذي بدأ في وقت سابق اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
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وصرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن المؤتمر رغم أن بلاده والولايات المتحدة تقاطعان الحدث، بأن "هذا المؤتمر لا يُروج لحل، بل يُعمق الوهم"، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وانطلقت أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، اليوم الاثنين، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد صرح اليوم بأن مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.وأشار الوزير إلى أن المملكة، بالتعاون مع فرنسا، أمنت تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم فلسطين.ودعا الوزير إلى وقف الكارثة الإنسانية في غزة فورا. وثمّن بن فرحان إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن مؤتمر حل الدولتين يمثل محطة مفصلية نحو تنفيذ هذا الحل.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
إسرائيل تعلق على مؤتمر "حل الدولتين"
علقت إسرائيل، اليوم الاثنين، على مؤتمر "حل الدولتين" الذي بدأ في وقت سابق اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.
وصرح السفير الإسرائيلي
لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن المؤتمر رغم أن بلاده والولايات المتحدة تقاطعان الحدث، بأن "هذا المؤتمر لا يُروج لحل، بل يُعمق الوهم"، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وأردف: "بدلا من المطالبة بالإفراج عن الرهائن والعمل على تفكيك سلطة حماس الإرهابية، يُجري منظمو المؤتمر نقاشات منفصلة عن الواقع"، وفق تعبيره.
وانطلقت أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، اليوم الاثنين، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد صرح اليوم بأن مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني
حقوقه.
وشدد، خلال مشاركته اليوم في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك بقيادة سعودية فرنسية، على "أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، معتبرا أن هذا الحل هو مفتاح لاستقرار المنطقة"، وفقا لقناة "العربية".
وأشار الوزير إلى أن المملكة، بالتعاون مع فرنسا، أمنت تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم فلسطين.
ودعا الوزير إلى وقف الكارثة الإنسانية في غزة فورا. وثمّن بن فرحان إعلان الرئيس الفرنسي
نيته الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن مؤتمر حل الدولتين يمثل محطة مفصلية نحو تنفيذ هذا الحل.