https://sarabic.ae/20250729/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-المؤتمر-الدولي-يضع-القضية-الفلسطينية-على-سلم-أولويات-العالم-1103172763.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المؤتمر الدولي يضع القضية الفلسطينية على سلم أولويات العالم
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المؤتمر الدولي يضع القضية الفلسطينية على سلم أولويات العالم
سبوتنيك عربي
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، إن المؤتمر الدولي في نيويورك الذي ينعقد وسط مقاطعة أمريكية وإسرائيلية، يمثل خطوة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T19:05+0000
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2025-07-29T19:05+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المؤتمر كان يتم التحضير له على مستوى رؤساء الدول في شهر حزيران/يونيو الماضي، لكن بسبب الأجواء والحروب التي تشهدها المنطقة تم تأجيله ليعقد الآن في شهر يوليو/تموز.وشدد على "أهمية إعلان بريطانيا نيتها الاعتراف بفلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل، وقبلها فرنسا والعديد من الدول، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإمعان الاحتلال في سياسة القتل والحصار والتجويع وكل ما له علاقة بفرض سطوته لشطب حقوق الشعب الفلسطيني، ومنعه من إقامة دولته الفلسطينية وحق العودة، عبر التضييق على الأونروا ومهاجمة المخيمات، وإطلاق التصريحات الهادفة لعدم قيام دولة فلسطينية، وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين في الضفة من أجل فرض وقائع استيطانية يعتقد أنها قد تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية".وأشار إلى أن "نتنياهو يشير إلى مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، حيث يراهن على عدم قيام دولة فلسطينية، فيما يشدد المؤتمر على ضرورة التحرك على قاعدة إنهاء الاحتلال، والالتزام بالقانون الدولي، ما يوضح أهمية المؤتمر في حضور دول العالم، وإعلاء الصوت لوقف الحرب وجرائم الاحتلال، وإفشال خطط التهجير".وأوضح أن "المؤتمر يتزامن مع تحركات شعوب العالم ضد الاحتلال، ما يؤكد أن القضية الفلسطينية تتبوأ سلم جدول الأعمال العالمي، والتأكيد على أن شعوب العالم يقفون بجانب كفاح الشعب، حتى نيل استقلاله وحريته، وشدد على أهمية البناء على المؤتمر ونتائجه لنيل حقوق الشعب الفلسطيني، بدءًا بوقف الحرب والعدوان والتهجير وفتح المعابر وفك الحصار، وحتى إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاستعمار".وانطلقت، أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين".وأضاف: "تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه. ومبادرة السلام العربية أساس جامع لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".وأوضح أن "السعودية أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين".وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إنه لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف.ويرأس المؤتمر وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي، جان نويل بار، فيما يمثل فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى، ويشارك في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلو الدول والمنظمات الدولية.وأكدت السعودية أنها تستند في رئاستها إلى مواقفها الثابتة تجاه دعم الحقوق الفلسطينية، والعمل لتحقيق سلام دائم، بينما أوضحت فرنسا أنها ستستغل المؤتمر للدعوة للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تمهيدا لما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول نية باريس الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل.الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.
https://sarabic.ae/20250729/فرنسا-تشيد-باعتزام-بريطانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103171053.html
https://sarabic.ae/20250729/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-اليوم-الثاني-للمؤتمر-الدولي-بشأن-حل-الدولتين-في-نيويورك-1103163958.html
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غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, حصري
غزة, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, حصري
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": المؤتمر الدولي يضع القضية الفلسطينية على سلم أولويات العالم
حصري
قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، إن المؤتمر الدولي في نيويورك الذي ينعقد وسط مقاطعة أمريكية وإسرائيلية، يمثل خطوة مهمة في إطار إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المؤتمر
كان يتم التحضير له على مستوى رؤساء الدول في شهر حزيران/يونيو الماضي، لكن بسبب الأجواء والحروب التي تشهدها المنطقة تم تأجيله ليعقد الآن في شهر يوليو/تموز.
وأكد أن "الكلمات التي خرجت خلال المؤتمر طالبت بوقف الحرب في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطينية، وإقامة عملية سياسية تفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، استنادا لقرارات الشرعية الدولية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية".
وشدد على "أهمية إعلان بريطانيا نيتها الاعتراف بفلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل، وقبلها فرنسا والعديد من الدول، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإمعان الاحتلال في سياسة القتل والحصار والتجويع وكل ما له علاقة بفرض سطوته لشطب حقوق الشعب الفلسطيني، ومنعه من إقامة دولته الفلسطينية وحق العودة، عبر التضييق على الأونروا ومهاجمة المخيمات، وإطلاق التصريحات الهادفة لعدم قيام دولة فلسطينية، وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين في الضفة من أجل فرض وقائع استيطانية يعتقد أنها قد تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية".
وأشار إلى أن "نتنياهو يشير إلى مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة
، حيث يراهن على عدم قيام دولة فلسطينية، فيما يشدد المؤتمر على ضرورة التحرك على قاعدة إنهاء الاحتلال، والالتزام بالقانون الدولي، ما يوضح أهمية المؤتمر في حضور دول العالم، وإعلاء الصوت لوقف الحرب وجرائم الاحتلال، وإفشال خطط التهجير".
وأوضح أن "المؤتمر يتزامن مع تحركات شعوب العالم ضد الاحتلال، ما يؤكد أن القضية الفلسطينية تتبوأ سلم جدول الأعمال العالمي، والتأكيد على أن شعوب العالم يقفون بجانب كفاح الشعب، حتى نيل استقلاله وحريته، وشدد على أهمية البناء على المؤتمر ونتائجه لنيل حقوق الشعب الفلسطيني، بدءًا بوقف الحرب والعدوان والتهجير وفتح المعابر وفك الحصار، وحتى إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاستعمار".
وانطلقت، أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "مؤتمر نيويورك
محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين".
وأضاف: "تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه. ومبادرة السلام العربية أساس جامع لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأكد أن "الكارثة الإنسانية في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا"، مثمنا إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضح أن "السعودية أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين".
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إنه لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة
، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الزخم الدولي لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، عبر اتخاذ تدابير عملية لاحترام القانون الدولي، وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن لجميع الأطراف، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرأس المؤتمر وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي، جان نويل بار، فيما يمثل فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى، ويشارك في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلو الدول والمنظمات الدولية.
وأكدت السعودية أنها تستند في رئاستها إلى مواقفها الثابتة تجاه دعم الحقوق الفلسطينية، والعمل لتحقيق سلام دائم، بينما أوضحت فرنسا أنها ستستغل المؤتمر للدعوة للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تمهيدا لما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول نية باريس الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتحظى دولة فلسطين بالاعتراف من نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين.