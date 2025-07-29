https://sarabic.ae/20250729/قيادي-في-حماس-مؤتمر-حل-الدولتين-خطوة-معنوية-بلا-وسائل-ضغط-حقيقية-1103149820.html
قيادي في "حماس": مؤتمر حل الدولتين خطوة معنوية بلا وسائل ضغط حقيقية
قيادي في "حماس": مؤتمر حل الدولتين خطوة معنوية بلا وسائل ضغط حقيقية
سبوتنيك عربي
تناول عضو القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية، بسام خلف، موقف الحركة من مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، مشيرًا إلى أن "حماس" لا تمانع اعتراف الدول بدولة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T09:39+0000
2025-07-29T09:39+0000
2025-07-29T09:39+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
أخبار فلسطين اليوم
حل الدولتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103149619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59c01b5662339c0ef083488ea7c838b8.jpg
وتساءل خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن "أوراق الضغط الممكنة على العدو الإسرائيلي لفرض هذا الاعتراف، في ظل الرفض الأميركي المنحاز لتل أبيب، وسعي إسرائيل لنسف الموضوع بقرارات السيادة الكاملة على الضفة الغربية، وما يجري من هدم وقضم للأراضي".وأوضح خلف أن "تعديلات "حماس" في ورقة التفاوض كانت محدودة، لكن العدو تذرع بها للانسحاب من الاتفاق، إلى جانب موقف الموفد الأميركي ستيف ويتكوف المفاجئ، ما يعكس نوايا مُبيتة لاستمرار الحرب"، مشددًا على أن "حماس قدمت كل ما لديها ولا تنازل إضافي".
https://sarabic.ae/20250728/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-المؤتمر-الدولي-بشأن-حل-الدولتين-في-نيويورك-1103124072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103149619_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d9d42b95d192e4287ccc029860ac12c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار فلسطين اليوم, حل الدولتين
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار فلسطين اليوم, حل الدولتين
قيادي في "حماس": مؤتمر حل الدولتين خطوة معنوية بلا وسائل ضغط حقيقية
تناول عضو القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية، بسام خلف، موقف الحركة من مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، مشيرًا إلى أن "حماس" لا تمانع اعتراف الدول بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 1967، كما ورد في ميثاقها الأخير".
وتساءل خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن "أوراق الضغط الممكنة على العدو الإسرائيلي لفرض هذا الاعتراف، في ظل الرفض الأميركي المنحاز لتل أبيب، وسعي إسرائيل لنسف الموضوع بقرارات السيادة الكاملة على الضفة الغربية، وما يجري من هدم وقضم للأراضي".
ولفت إلى "أهمية المؤتمر من الناحية المعنوية، لما يعكسه من إقرار دولي بالحق الفلسطيني وتغير في المزاج العالمي نتيجة الحرب على غزة"، مؤكدًا أن "الأولوية تبقى لوقف الإبادة هناك".
وأشار خلف إلى أن "الضغط الدولي يتزايد ومعه الموقف السعودي، لكن من دون وسائل ضغط حقيقية وفعلية، فيما تواصل الولايات المتحدة رفض قيام دولة فلسطينية". كما لفت إلى "مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمقايضة الضفة الغربية بوقف الحرب".
وأوضح خلف أن "تعديلات "حماس" في ورقة التفاوض كانت محدودة، لكن العدو تذرع بها للانسحاب من الاتفاق، إلى جانب موقف الموفد الأميركي ستيف ويتكوف المفاجئ، ما يعكس نوايا مُبيتة لاستمرار الحرب"، مشددًا على أن "حماس قدمت كل ما لديها ولا تنازل إضافي".