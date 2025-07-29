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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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قيادي في "حماس": مؤتمر حل الدولتين خطوة معنوية بلا وسائل ضغط حقيقية
قيادي في "حماس": مؤتمر حل الدولتين خطوة معنوية بلا وسائل ضغط حقيقية
سبوتنيك عربي
تناول عضو القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية، بسام خلف، موقف الحركة من مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، مشيرًا إلى أن "حماس" لا تمانع اعتراف الدول بدولة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T09:39+0000
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وتساءل خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن "أوراق الضغط الممكنة على العدو الإسرائيلي لفرض هذا الاعتراف، في ظل الرفض الأميركي المنحاز لتل أبيب، وسعي إسرائيل لنسف الموضوع بقرارات السيادة الكاملة على الضفة الغربية، وما يجري من هدم وقضم للأراضي".وأوضح خلف أن "تعديلات "حماس" في ورقة التفاوض كانت محدودة، لكن العدو تذرع بها للانسحاب من الاتفاق، إلى جانب موقف الموفد الأميركي ستيف ويتكوف المفاجئ، ما يعكس نوايا مُبيتة لاستمرار الحرب"، مشددًا على أن "حماس قدمت كل ما لديها ولا تنازل إضافي".
https://sarabic.ae/20250728/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-المؤتمر-الدولي-بشأن-حل-الدولتين-في-نيويورك-1103124072.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار فلسطين اليوم, حل الدولتين
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار فلسطين اليوم, حل الدولتين

قيادي في "حماس": مؤتمر حل الدولتين خطوة معنوية بلا وسائل ضغط حقيقية

09:39 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Adam Gray مؤتمر دولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين
 مؤتمر دولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Adam Gray
تابعنا عبر
تناول عضو القيادة السياسية لحركة حماس الفلسطينية، بسام خلف، موقف الحركة من مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، مشيرًا إلى أن "حماس" لا تمانع اعتراف الدول بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 1967، كما ورد في ميثاقها الأخير".
وتساءل خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن "أوراق الضغط الممكنة على العدو الإسرائيلي لفرض هذا الاعتراف، في ظل الرفض الأميركي المنحاز لتل أبيب، وسعي إسرائيل لنسف الموضوع بقرارات السيادة الكاملة على الضفة الغربية، وما يجري من هدم وقضم للأراضي".

ولفت إلى "أهمية المؤتمر من الناحية المعنوية، لما يعكسه من إقرار دولي بالحق الفلسطيني وتغير في المزاج العالمي نتيجة الحرب على غزة"، مؤكدًا أن "الأولوية تبقى لوقف الإبادة هناك".

اجتماع في مقر الأمم المتحدة لمناقشة حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
أمس, 15:11 GMT
وأشار خلف إلى أن "الضغط الدولي يتزايد ومعه الموقف السعودي، لكن من دون وسائل ضغط حقيقية وفعلية، فيما تواصل الولايات المتحدة رفض قيام دولة فلسطينية". كما لفت إلى "مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمقايضة الضفة الغربية بوقف الحرب".
وأوضح خلف أن "تعديلات "حماس" في ورقة التفاوض كانت محدودة، لكن العدو تذرع بها للانسحاب من الاتفاق، إلى جانب موقف الموفد الأميركي ستيف ويتكوف المفاجئ، ما يعكس نوايا مُبيتة لاستمرار الحرب"، مشددًا على أن "حماس قدمت كل ما لديها ولا تنازل إضافي".
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