https://sarabic.ae/20250729/فرنسا-تشيد-باعتزام-بريطانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103171053.html

فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين

فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

رحّب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، بإعلان بريطانيا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا: "معا، ومن خلال هذا القرار التاريخي وجهودنا... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T17:38+0000

2025-07-29T17:38+0000

2025-07-29T17:38+0000

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وجاء في منشور للوزير عبر حسابه على منصة "إكس": "تنضمّ المملكة المتحدة اليوم إلى الزخم الذي أوجدته فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين".وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".وأضاف: "علينا فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء إلى غزة يوميا، وندعم جهود أمريكا وقطر ومصر لوقف إطلاق النار المستدام في غزة". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

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