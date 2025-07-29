https://sarabic.ae/20250729/فرنسا-تشيد-باعتزام-بريطانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103171053.html
فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين
فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
رحّب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، بإعلان بريطانيا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا: "معا، ومن خلال هذا القرار التاريخي وجهودنا... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في منشور للوزير عبر حسابه على منصة "إكس": "تنضمّ المملكة المتحدة اليوم إلى الزخم الذي أوجدته فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين".وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".وأضاف: "علينا فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء إلى غزة يوميا، وندعم جهود أمريكا وقطر ومصر لوقف إطلاق النار المستدام في غزة". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".
https://sarabic.ae/20250729/وفد-أوروبي-يزور-إسرائيل-الأسبوع-المقبل-للحث-على-إدخال-مساعدات-إلى-غزة-1103165432.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة
فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين
رحّب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، بإعلان بريطانيا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا: "معا، ومن خلال هذا القرار التاريخي وجهودنا المشتركة، نوقف حلقة العنف التي لا تنتهي ونعيد فتح آفاق السلام" في المنطقة.
وجاء في منشور للوزير عبر حسابه على منصة "إكس": "تنضمّ المملكة المتحدة اليوم إلى الزخم الذي أوجدته فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين".
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
قد صرح، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.
وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية
لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".
وتابع: "لا نساوي بين إسرائيل و"حماس" ومطالبنا من الحركة الفلسطينية لا تزال قائمة، وملتزمون بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الطرفين بهذه الخطوات قبل اتخاذ القرار النهائي".
وأضاف: "علينا فتح المعابر البرية وإدخال 500 شاحنة غذاء إلى غزة يوميا، وندعم جهود أمريكا وقطر ومصر لوقف إطلاق النار المستدام في غزة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، أنه قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ماكرون، في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس": "وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".