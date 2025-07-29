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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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4 دول عربية تبحث في نيويورك الخطوات المقبلة لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
4 دول عربية تبحث في نيويورك الخطوات المقبلة لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أليوم الثلاثاء، وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T09:57+0000
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وقالت الخارجية المصرية، في يبان لها، إن "عبد العاطي، بحث مع نظرائه العرب مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية القطرية المشتركة مع الولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".ووفقا للبيان، "بحث وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن، الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".وأضافت الخارجية المصرية أن "اللقاء عكس التوافق في الرؤى ووحدة المواقف بين الدول الأربع الشقيقة، والرغبة في بذل مزيد من الجهود المشتركة للعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة"، مشيرة إلى أن الوزراء اتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهم بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، بحسب الحساب الرسمي للرئاسة المصرية على منصة "إكس". وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.وشدد الرئيس المصري على "حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250729/روسيا-ومصر-تبحثان-الوضع-في-قطاع-غزة-1103149325.html
https://sarabic.ae/20250728/الرئيس-الفلسطيني-يصدر-بيانا-بشأن-النداء-الذي-أطلقه-الرئيس-المصري-لترامب-لوقف-حرب-غزة-1103137490.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

4 دول عربية تبحث في نيويورك الخطوات المقبلة لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

09:57 GMT 29.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أليوم الثلاثاء، وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين الذي ينعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية المصرية، في يبان لها، إن "عبد العاطي، بحث مع نظرائه العرب مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية القطرية المشتركة مع الولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
ووفقا للبيان، "بحث وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن، الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
روسيا ومصر تبحثان الوضع في قطاع غزة
09:31 GMT
وأضافت الخارجية المصرية أن "اللقاء عكس التوافق في الرؤى ووحدة المواقف بين الدول الأربع الشقيقة، والرغبة في بذل مزيد من الجهود المشتركة للعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة"، مشيرة إلى أن الوزراء اتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهم بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، إن "موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية"، مشيرًا إلى أن "جهود مصر تركزت، خلال الشهور الماضية، على إدخال المساعدات إلى القطاع، الذي يشهد أوضاعا مأساوية".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، بحسب الحساب الرسمي للرئاسة المصرية على منصة "إكس". وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد الرئيس المصري على "حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".
استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
الرئيس الفلسطيني يصدر بيانا بشأن ‏النداء الذي أطلقه الرئيس المصري لترامب لوقف حرب غزة
أمس, 18:48 GMT
ولفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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