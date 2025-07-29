https://sarabic.ae/20250729/4-دول-عربية-تبحث-في-نيويورك-الخطوات-المقبلة-لتنفيذ-خطة-التعافي-المبكر-وإعادة-إعمار-غزة-1103152590.html
4 دول عربية تبحث في نيويورك الخطوات المقبلة لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
4 دول عربية تبحث في نيويورك الخطوات المقبلة لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أليوم الثلاثاء، وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية المصرية، في يبان لها، إن "عبد العاطي، بحث مع نظرائه العرب مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية القطرية المشتركة مع الولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".ووفقا للبيان، "بحث وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن، الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".وأضافت الخارجية المصرية أن "اللقاء عكس التوافق في الرؤى ووحدة المواقف بين الدول الأربع الشقيقة، والرغبة في بذل مزيد من الجهود المشتركة للعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة"، مشيرة إلى أن الوزراء اتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهم بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، بحسب الحساب الرسمي للرئاسة المصرية على منصة "إكس". وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.وشدد الرئيس المصري على "حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250729/روسيا-ومصر-تبحثان-الوضع-في-قطاع-غزة-1103149325.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
4 دول عربية تبحث في نيويورك الخطوات المقبلة لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أليوم الثلاثاء، وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين الذي ينعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية المصرية، في يبان لها، إن "عبد العاطي، بحث مع نظرائه العرب مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية القطرية المشتركة مع الولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
ووفقا للبيان، "بحث وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن، الخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".
وأضافت الخارجية المصرية أن "اللقاء عكس التوافق في الرؤى ووحدة المواقف بين الدول الأربع الشقيقة، والرغبة في بذل مزيد من الجهود المشتركة للعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة"، مشيرة إلى أن الوزراء اتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهم بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، إن "موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية"، مشيرًا إلى أن "جهود مصر تركزت، خلال الشهور الماضية، على إدخال المساعدات إلى القطاع، الذي يشهد أوضاعا مأساوية".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، بحسب الحساب الرسمي للرئاسة المصرية على منصة "إكس". وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين
في قطاع غزة.
وشدد الرئيس المصري على "حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".
ولفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات
المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.