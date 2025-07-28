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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
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https://sarabic.ae/20250728/الرئيس-الفلسطيني-يصدر-بيانا-بشأن-النداء-الذي-أطلقه-الرئيس-المصري-لترامب-لوقف-حرب-غزة-1103137490.html
الرئيس الفلسطيني يصدر بيانا بشأن ‏النداء الذي أطلقه الرئيس المصري لترامب لوقف حرب غزة
الرئيس الفلسطيني يصدر بيانا بشأن ‏النداء الذي أطلقه الرئيس المصري لترامب لوقف حرب غزة
سبوتنيك عربي
ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، "النداء الخاص الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في غزة... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T18:48+0000
2025-07-28T18:48+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
محمود عباس
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال عباس، في بيان له، إن "‏النداء الذي أطلقه الرئيس السيسي للرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات استكمال للدور التاريخي الكبير والمهم الذي تلعبه الشقيقة مصر لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي ومنع التهجير".وأضاف: "نؤكد على وقوف دولة فلسطين إلى جانب الشقيقة مصر وشعبها الشقيق وقيادتها الحكيمة في استكمال مرحلة البناء والازدهار، ومواجهة أشكال الإرهاب كافة التي تستهدف مصر وأمنها القومي"، مؤكدا على "مواصلة التنسيق المشترك ووحدة المصير بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين".وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس". وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250728/مصر-تؤكد-العمل-على-تنظيم-مؤتمر-لإعادة-إعمار-غزة-فور-انتهاء-الحرب-1103133354.html
https://sarabic.ae/20250728/وزير-الخارجية-السعودي-لا-حديث-عن-التطبيع-مع-إسرائيل-في-ظل-استمرار-الحرب-على-غزة--1103136343.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, محمود عباس, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, محمود عباس, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, العالم

الرئيس الفلسطيني يصدر بيانا بشأن ‏النداء الذي أطلقه الرئيس المصري لترامب لوقف حرب غزة

18:48 GMT 28.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاستقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس
استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، "النداء الخاص الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع".
وقال عباس، في بيان له، إن "‏النداء الذي أطلقه الرئيس السيسي للرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات استكمال للدور التاريخي الكبير والمهم الذي تلعبه الشقيقة مصر لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي ومنع التهجير".
وأضاف: "نؤكد على وقوف دولة فلسطين إلى جانب الشقيقة مصر وشعبها الشقيق وقيادتها الحكيمة في استكمال مرحلة البناء والازدهار، ومواجهة أشكال الإرهاب كافة التي تستهدف مصر وأمنها القومي"، مؤكدا على "مواصلة التنسيق المشترك ووحدة المصير بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
مصر تؤكد العمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب
17:07 GMT
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس". وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.
ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
وزير الخارجية السعودي: لا حديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة
17:43 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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