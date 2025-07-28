https://sarabic.ae/20250728/الرئيس-الفلسطيني-يصدر-بيانا-بشأن-النداء-الذي-أطلقه-الرئيس-المصري-لترامب-لوقف-حرب-غزة-1103137490.html
الرئيس الفلسطيني يصدر بيانا بشأن النداء الذي أطلقه الرئيس المصري لترامب لوقف حرب غزة
الرئيس الفلسطيني يصدر بيانا بشأن النداء الذي أطلقه الرئيس المصري لترامب لوقف حرب غزة
سبوتنيك عربي
ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، "النداء الخاص الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في غزة... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T18:48+0000
2025-07-28T18:48+0000
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محمود عباس
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال عباس، في بيان له، إن "النداء الذي أطلقه الرئيس السيسي للرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات استكمال للدور التاريخي الكبير والمهم الذي تلعبه الشقيقة مصر لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي ومنع التهجير".وأضاف: "نؤكد على وقوف دولة فلسطين إلى جانب الشقيقة مصر وشعبها الشقيق وقيادتها الحكيمة في استكمال مرحلة البناء والازدهار، ومواجهة أشكال الإرهاب كافة التي تستهدف مصر وأمنها القومي"، مؤكدا على "مواصلة التنسيق المشترك ووحدة المصير بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين".وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس". وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250728/مصر-تؤكد-العمل-على-تنظيم-مؤتمر-لإعادة-إعمار-غزة-فور-انتهاء-الحرب-1103133354.html
https://sarabic.ae/20250728/وزير-الخارجية-السعودي-لا-حديث-عن-التطبيع-مع-إسرائيل-في-ظل-استمرار-الحرب-على-غزة--1103136343.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, محمود عباس, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, محمود عباس, الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, العالم
الرئيس الفلسطيني يصدر بيانا بشأن النداء الذي أطلقه الرئيس المصري لترامب لوقف حرب غزة
ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، "النداء الخاص الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع".
وقال عباس، في بيان له
، إن "النداء الذي أطلقه الرئيس السيسي للرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات استكمال للدور التاريخي الكبير والمهم الذي تلعبه الشقيقة مصر لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي ومنع التهجير".
وأضاف: "نؤكد على وقوف دولة فلسطين إلى جانب الشقيقة مصر وشعبها الشقيق وقيادتها الحكيمة في استكمال مرحلة البناء والازدهار، ومواجهة أشكال الإرهاب كافة التي تستهدف مصر وأمنها القومي"، مؤكدا على "مواصلة التنسيق المشترك ووحدة المصير بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين".
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير
، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس". وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين
في قطاع غزة.
وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.
ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات
المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.