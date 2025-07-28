https://sarabic.ae/20250728/مصر-تؤكد-العمل-على-تنظيم-مؤتمر-لإعادة-إعمار-غزة-فور-انتهاء-الحرب-1103133354.html
مصر تؤكد العمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب
مصر تؤكد العمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، عن أمله في تحقيق توافق دولي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T17:07+0000
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2025-07-28T17:07+0000
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وقال عبد العاطي، في كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين، إن "المؤتمر يعقد في توقيت شديد الخطورة"، مؤكدا العمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب.وأكد العمل مع الولايات المتحدة وقطر من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة، مرحبا بإعلان الرئيس الفرنسي التزام بلاده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250728/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يطالب-بنشر-قوات-دولية-في-غزة-بالتنسيق-مع-السلطة-الفلسطينية-1103128675.html
https://sarabic.ae/20250728/ترامب-هناك-جوع-حقيقي-في-غزة-والوضع-مروع-جدا-1103122005.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تؤكد العمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، عن أمله في تحقيق توافق دولي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال عبد العاطي، في كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين، إن "المؤتمر يعقد في توقيت شديد الخطورة"، مؤكدا العمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب.
وأكد العمل مع الولايات المتحدة وقطر من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة، مرحبا بإعلان الرئيس الفرنسي التزام بلاده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير
، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن جهود مصر تركزت خلال الشهور الماضية على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".
وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين
في قطاع غزة.
وشدد على حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن.
ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات
المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.