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وزير الخارجية السعودي: لا حديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة
وزير الخارجية السعودي: لا حديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن الحديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب في غزة وتواصل معاناة الفلسطينيين. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، عقب مؤتمر تنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة: "لا يمكن أن يتحقق (التطبيع) ما لم تتوقف الحرب في غزة وتتوقف معاناة الفلسطينيين؛ لأنه لن تكون هناك مصداقية أو سبب للانخراط في حديث عن التطبيع في ظل استمرار القتل والتدمير في قطاع غزة".وتابع: "يجب أن يكون هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني وهو السلطة الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كان واجبا منذ زمن بعيد ولا يجوز ربطه بالفيتو الإسرائيلي".وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين".رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بنشر قوات دولية في غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينيةغوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى الانهيار
https://sarabic.ae/20250728/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-المؤتمر-الدولي-بشأن-حل-الدولتين-في-نيويورك-1103124072.html
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أخبار فرنسا , السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار فرنسا , السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
وزير الخارجية السعودي: لا حديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة
صرّح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن الحديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب في غزة وتواصل معاناة الفلسطينيين.
وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، عقب مؤتمر تنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة: "لا يمكن أن يتحقق (التطبيع) ما لم تتوقف الحرب في غزة وتتوقف معاناة الفلسطينيين؛ لأنه لن تكون هناك مصداقية أو سبب للانخراط في حديث عن التطبيع في ظل استمرار القتل والتدمير في قطاع غزة".
وأضاف: "لاحقا يمكن أن نتحدث عن إنشاء دولة فلسطينية، وبعد تحقيق ذلك الهدف يمكن أن نتحدث عن التطبيع".
وتابع: "يجب أن يكون هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني وهو السلطة الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كان واجبا منذ زمن بعيد ولا يجوز ربطه بالفيتو الإسرائيلي".
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"
، مشيراً إلى أن "مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين".