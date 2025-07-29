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روسيا ومصر تبحثان الوضع في قطاع غزة
روسيا ومصر تبحثان الوضع في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وسيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، بحثا الوضع في قطاع غزة... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T09:31+0000
2025-07-29T09:31+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
مصر
إسرائيل
روسيا
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وقالت وزارة الخارجية المصرية: "التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السيد سيرغي فيرشينن، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك".وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أدان الوزير عبد العاطي، "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاك سيادة ووحدة وسلامة الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، مؤكدًا ضرورة "انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية، التي احتلتها منذ عام 1967، بما فيها هضبة الجولان".وأعرب الوزير المصري عن "التطلع لزيادة الاستثمارات الروسية في مصر عبر المنطقة الصناعية الروسية". وتناول اللقاء ملف السياحة، حيث أشار عبد العاطي، إلى الزيادة المطردة في رحلات الطيران المتبادلة بين البلدين، معربًا عن التطلع لاستمرار تدفق السياحة الروسية الوافدة إلى مصر.تصويت... برأيك من يتحمل مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة؟أول دولة أوروبية تقرر منع بن غفير وسموتريتش دخول أراضيها
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل, روسيا
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل, روسيا

روسيا ومصر تبحثان الوضع في قطاع غزة

09:31 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiالفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وسيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، بحثا الوضع في قطاع غزة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية: "التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السيد سيرغي فيرشينن، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك".

وأشار البيان إلى أن الجانبين "تبادلا الرؤى حول مستجدات الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي، الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، بما يسهم في تحقيق التهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، ووقف تدهور الوضع الإنساني في القطاع". كما تناول اللقاء الجهود المصرية باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فور التوصل لوقف إطلاق النار.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أدان الوزير عبد العاطي، "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاك سيادة ووحدة وسلامة الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، مؤكدًا ضرورة "انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية، التي احتلتها منذ عام 1967، بما فيها هضبة الجولان".
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وبحسب البيان وفي الجانب التجاري، أشاد الوزير عبد العاطي، "بمستوى التعاون بين مصر وروسيا في عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وأعرب الوزير المصري عن "التطلع لزيادة الاستثمارات الروسية في مصر عبر المنطقة الصناعية الروسية". وتناول اللقاء ملف السياحة، حيث أشار عبد العاطي، إلى الزيادة المطردة في رحلات الطيران المتبادلة بين البلدين، معربًا عن التطلع لاستمرار تدفق السياحة الروسية الوافدة إلى مصر.
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