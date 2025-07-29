https://sarabic.ae/20250729/وفد-أوروبي-يزور-إسرائيل-الأسبوع-المقبل-للحث-على-إدخال-مساعدات-إلى-غزة-1103165432.html

وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزة

وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزة

سبوتنيك عربي

صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ستوفد "على الأرجح" الأسبوع المقبل وزراء خارجيتها إلى إسرائيل،... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T14:28+0000

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وأوضح ميرتس، خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن الدول الثلاث ستطلب من الوزراء التوجه إلى إسرائيل "على الأرجح يوم الخميس من الأسبوع المقبل"، وفق وسائل إعلام غربية.وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد صرح بأن بلاده ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن اليوم في برلين، على أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد إحدى الخطوات النهائية لتطبيق هذا الحل. ودعا ميرتس إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة إيجاد حل فعال للأزمة الإنسانية هناك.وأشار إلى التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة لتهدئة الوضع في غزة، ومع الأردن بشأن تنفيذ عمليات الإنزال الجوي لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكد أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا رئيسيا في معالجة الوضع الكارثي في غزة. وختم ميرتس بالتأكيد على أهمية بذل جهود فعالة لتعزيز السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا مكثفا.يشار إلى ان ألمانيا قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل، بشأن الجوع المتزايد في غزة، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف: "من حيث المبدأ، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية، وهو أيضا هدف اجتماع الأمن الذي عُقد بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة هناك.

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