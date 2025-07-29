https://sarabic.ae/20250729/وفد-أوروبي-يزور-إسرائيل-الأسبوع-المقبل-للحث-على-إدخال-مساعدات-إلى-غزة-1103165432.html
وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزة
وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزة
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ستوفد "على الأرجح" الأسبوع المقبل وزراء خارجيتها إلى إسرائيل،... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح ميرتس، خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن الدول الثلاث ستطلب من الوزراء التوجه إلى إسرائيل "على الأرجح يوم الخميس من الأسبوع المقبل"، وفق وسائل إعلام غربية.وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد صرح بأن بلاده ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن اليوم في برلين، على أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد إحدى الخطوات النهائية لتطبيق هذا الحل. ودعا ميرتس إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة إيجاد حل فعال للأزمة الإنسانية هناك.وأشار إلى التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة لتهدئة الوضع في غزة، ومع الأردن بشأن تنفيذ عمليات الإنزال الجوي لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكد أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا رئيسيا في معالجة الوضع الكارثي في غزة. وختم ميرتس بالتأكيد على أهمية بذل جهود فعالة لتعزيز السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا مكثفا.يشار إلى ان ألمانيا قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل، بشأن الجوع المتزايد في غزة، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف: "من حيث المبدأ، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية، وهو أيضا هدف اجتماع الأمن الذي عُقد بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة هناك.
https://sarabic.ae/20250729/4-دول-عربية-تبحث-في-نيويورك-الخطوات-المقبلة-لتنفيذ-خطة-التعافي-المبكر-وإعادة-إعمار-غزة-1103152590.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , بريطانيا, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , بريطانيا, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزة
صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ستوفد "على الأرجح" الأسبوع المقبل وزراء خارجيتها إلى إسرائيل، للمطالبة بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأوضح ميرتس، خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم مع العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني، أن الدول الثلاث ستطلب من الوزراء التوجه إلى إسرائيل "على الأرجح يوم الخميس من الأسبوع المقبل"، وفق وسائل إعلام غربية.
وأردف: "ننطلق من مبدأ أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة بالكامل للاعتراف بضرورة التحرك الآن".
وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد صرح بأن بلاده ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن اليوم في برلين، على أن حل الدولتين
يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد إحدى الخطوات النهائية لتطبيق هذا الحل.
ودعا ميرتس إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة إيجاد حل فعال للأزمة الإنسانية هناك.
كما شدد المستشار الألماني على "رفض بلاده أي خطوات تؤدي إلى المزيد من النزوح أو ضم الضفة الغربية".
وأشار إلى التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة لتهدئة الوضع في غزة، ومع الأردن بشأن تنفيذ عمليات الإنزال الجوي لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأكد أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا رئيسيا في معالجة الوضع الكارثي في غزة.
وختم ميرتس بالتأكيد على أهمية بذل جهود فعالة لتعزيز السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا مكثفا.
يشار إلى ان ألمانيا قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل، بشأن الجوع المتزايد في غزة، دون الخوض في تفاصيل.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأول الأحد: "كان المستشار واضحا تماما في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يُحرز تقدم".
وأضاف: "من حيث المبدأ، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية، وهو أيضا هدف اجتماع الأمن الذي عُقد بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة هناك.