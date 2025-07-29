وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزة

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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250729/وفد-أوروبي-يزور-إسرائيل-الأسبوع-المقبل-للحث-على-إدخال-مساعدات-إلى-غزة-1103165432.html
وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزة
وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزة
سبوتنيك عربي
صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ستوفد "على الأرجح" الأسبوع المقبل وزراء خارجيتها إلى إسرائيل،... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T14:28+0000
2025-07-29T14:28+0000
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وأوضح ميرتس، خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن الدول الثلاث ستطلب من الوزراء التوجه إلى إسرائيل "على الأرجح يوم الخميس من الأسبوع المقبل"، وفق وسائل إعلام غربية.وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد صرح بأن بلاده ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن اليوم في برلين، على أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد إحدى الخطوات النهائية لتطبيق هذا الحل. ودعا ميرتس إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة إيجاد حل فعال للأزمة الإنسانية هناك.وأشار إلى التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة لتهدئة الوضع في غزة، ومع الأردن بشأن تنفيذ عمليات الإنزال الجوي لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكد أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا رئيسيا في معالجة الوضع الكارثي في غزة. وختم ميرتس بالتأكيد على أهمية بذل جهود فعالة لتعزيز السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا مكثفا.يشار إلى ان ألمانيا قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل، بشأن الجوع المتزايد في غزة، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف: "من حيث المبدأ، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية، وهو أيضا هدف اجتماع الأمن الذي عُقد بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة هناك.
https://sarabic.ae/20250729/4-دول-عربية-تبحث-في-نيويورك-الخطوات-المقبلة-لتنفيذ-خطة-التعافي-المبكر-وإعادة-إعمار-غزة-1103152590.html
https://sarabic.ae/20250729/إيران-ترد-على-ترامب-لا-نتدخل-بمفاوضات-غزة-واتهاماتكم-غطاء-لجرائم-إسرائيل-1103144186.html
https://sarabic.ae/20250729/روسيا-ومصر-تبحثان-الوضع-في-قطاع-غزة-1103149325.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , بريطانيا, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , بريطانيا, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

وفد أوروبي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل للحث على إدخال مساعدات إلى غزة

14:28 GMT 29.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ستوفد "على الأرجح" الأسبوع المقبل وزراء خارجيتها إلى إسرائيل، للمطالبة بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأوضح ميرتس، خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن الدول الثلاث ستطلب من الوزراء التوجه إلى إسرائيل "على الأرجح يوم الخميس من الأسبوع المقبل"، وفق وسائل إعلام غربية.
وأردف: "ننطلق من مبدأ أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة بالكامل للاعتراف بضرورة التحرك الآن".
وكان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قد صرح بأن بلاده ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن اليوم في برلين، على أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لوسائل إعلام غربية.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
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09:57 GMT
وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد إحدى الخطوات النهائية لتطبيق هذا الحل.
ودعا ميرتس إسرائيل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة إيجاد حل فعال للأزمة الإنسانية هناك.
كما شدد المستشار الألماني على "رفض بلاده أي خطوات تؤدي إلى المزيد من النزوح أو ضم الضفة الغربية".
وأشار إلى التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة لتهدئة الوضع في غزة، ومع الأردن بشأن تنفيذ عمليات الإنزال الجوي لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأكد أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا رئيسيا في معالجة الوضع الكارثي في غزة.
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06:00 GMT
وختم ميرتس بالتأكيد على أهمية بذل جهود فعالة لتعزيز السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا مكثفا.
يشار إلى ان ألمانيا قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها مستعدة لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل، بشأن الجوع المتزايد في غزة، دون الخوض في تفاصيل.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأول الأحد: "كان المستشار واضحا تماما في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي... بأن الحكومة الاتحادية مستعدة لزيادة الضغط إذا لم يُحرز تقدم".
وأضاف: "من حيث المبدأ، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية، وهو أيضا هدف اجتماع الأمن الذي عُقد بعد ظهر اليوم"، في إشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
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09:31 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى يوليو/تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة هناك.
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